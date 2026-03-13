Nou milions d’euros dels Fons FEDER per a la millora d’infraestructures climàtiques de la ciutat
Alzira presenta vora 20 projectes PAI dins de l’Agenda Urbana per a la reconstrucció
L’Ajuntament d'Alzira rebrà 8.998.175,72 euros d’estos fons europeus FEDER, per tal d’actuar en la recuperació, reconstrucció i rellançament de la ciutat amb l’objectiu de per a pal·liar les conseqüències socioeconòmiques de la catàstrofe. La convocatòria exigia elaborar i presentar Plans d'Actuació Integrats per a la Reconstrucció, que s'havien d'emmarcar en un document estratègic més ampli concebut com l’Agenda Urbana, que en este cas ha estat adaptada com a Agenda Urbana per a la Reconstrucció.
A gener es van presentar al consistori d’una banda, l’agenda Urbana de Reconstrucció “ALZIRA I L’AIGUA, UNA SIMBIOSI RESILIENT” i d’altra el Pla d’Actuació Integral “PAI.R ALZIRA INFRAESTRUCTURA CLIMÀTICA URBANA BLAVA I VERDA”.
Estos projectes estan finançats al 95% pels fons FEDER i des de l’Ajuntament s’han presentat 20 projectes, dividits en 5 línies diferents per fer una ciutat més preparada i adaptada davant de possibles riscs climàtics i fer d’Alzira una ciutat més resilient.
Els 9.471.000 € plantegen diverses actuacions repartides per tota la ciutat, tant en aplicacions tecnològiques com en infraestructures operatives per a la millor gestió i prevenció del risc, perimetral, fluvial, permeabilitzadora o productiva. Es tracta d’accions beneficioses per a Alzira, amb l’objectiu de millorar la seguretat ciutadana en els casos d’emergència com puguen ser les inundacions per fortes pluges, incendis o riuades.
D’estes ajudes es preveu destinar aproximadament 500.000 € per a la sensorització dels espais del terme i aplicacions digitals de manera que es puga controlar amb una App i obtindré dates en temps real que permeten la millor presa de decisions i avisar a la població de forma ràpida davant de situacions de risc.
Tres milions per evitar inundacions
Altra de les inversions previstes, amb un pressupost de prop de tres milions, és fer una infraestructura perimetral que recupere aigües per a derivar-les al canal interceptor i evitar la inundació de les zones més baixes de la ciutat. Així també se vol ampliar el Bc de la Casella a l’altura de les comportes dels Canals interceptors, per augmentar la velocitat de desaigüe dels mateixos.
Es destinaran dos milions d’euros per a restauració i adaptació de l’Hort de Redal en un bosc de ribera que complisca de zona de laminació del riu; i finalment es vol redibuixar la ciutat amb noves zones verdes amb una forta inversió de tres milions d’euros que aniran destinats a crear el que s’ha anomenat espai públic esponja.
Després de la dana
Pel que fa a l’adaptació de l’Agenda Urbana de reconstrucció, es tracta d’una actualització de la ja aprovada al 2022, destinada a la millora de la ciutat davant de situacions de risc, arran de la dana.
Es detecten sis reptes:
- Repte de Reconstrucció 1.- REFORÇAR LA RESILIÈNCIA TERRITORIAL. Fomentar la resiliència forestal, la infraestructura verda i la gestió sostenible dels Espais Naturals
- Repte de Reconstrucció 2.- PREPARAR I PROTEGIR LA CIUTAT. Construir una infraestructura resilient, intel·ligent i multifuncional.
- Repte de Reconstrucció 3.- IMPULSAR UNA ECONOMIA DIVERSA. Fomentar la diversificació i la resiliència del teixit productiu.
- Repte de Reconstrucció 4.- ENFORTIR A LA CIUTADANIA. Enfortir la cohesió i la resiliència comunitària.
- Repte de Reconstrucció 5.- GOVERNAR LA INCERTESA. Construir una administració àgil, proactiva i col·laborativa.
- Repte de Reconstrucció 6.- EDUCAR PER A LA RESILIÈNCIA. Crear una cultura de la prevenció i la corresponsabilitat.
Estos reptes detectats conduïxen a l'establiment de 9 projectes estratègics, els quals són intervencions integrals i transversals dissenyades per a tindre un alt impacte i catalitzar el canvi.
