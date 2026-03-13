Las primeras horas de la huelga ya dejan basura por recoger en las calles de Carcaixent
El ayuntamiento emplaza a que se respeten los servicios mínimos y anuncia que actuará "de forma contundente" si no se cumplen
Las primeras horas de la huelga indefinida convocada por los trabajadores del servicio de recogida de basura de Carcaixent, que ha arrancado oficialmente en la medianoche del jueves, ha dejado cerca de 80 contenedores por recoger de los alrededor de 220 que se reparten a diario por las calles de la ciudad, según ha confirmado fuentes del sindicato Comisiones Obreras. Un grupo de trabajadores se ha manifestado esta mañana a la puerta del ayuntamiento mientras sus representantes negociaban con miembros del equipo de gobierno y de la Mancomunitat de la Ribera Alta, titular de la contrata. En Carcaixent opera un sistema de recogida por el que todas las tardes se reparte los contenedores y, cumplido el horario para que los vecinos despositen los residuos, se retiran. Anoche ya no se completó la recogida.
El consistorio ha emitido un nuevo comunicado en el que afirma entender el malestar de los trabajadores, reitera que no tiene “ningún tipo de responsabilidad en el contrato” y que no puede atender las reivindicaciones laborales de la plantilla “puesto que depende de la empresa que los contrata, PreZero, y por tanto, no puede ser interlocutor”. No obstante, sí recuerda que para garantizar la salud pública en unas fechas de gran afluencia de personas en las calles como son las Fallas se han establecido unos servicios mínimos, emplaza a que se respeten y advierte de que, llegado el momento, “si estos servicios mínimos no se respetan, el Ayuntamiento de Carcaixent actuará de forma contundente con las medidas oportunas”.
Fuentes de CC OO han señalado que el ayuntamiento ha recurrido al personal de la empresa municipal Procarsa para retirar la basura que pueda aparecer en el suelo, una medida que el sindicato cuestiona y anuncia que va a vigilar al considerar que vulnera el derecho a la huelga.
Los representantes de los trabajadores han emplazado al ayuntamiento a que no aplique la prórroga prevista en el contrato que vence en diciembre para, a través de una nueva licitación, poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
La plantilla que presta este servicio aprobó el lunes en asamblea convocar esta huelga indefinida para protestar por el bloqueo de la negociación del convenio y denunciar que perciben salarios discriminatorios en relación con otros trabajadores del sector.
