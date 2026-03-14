Más del 80 % de los municipios de la Ribera cuenta con alguna falla en activo

Un grupo de vecinos que a las puertas del verano apostó por constituir en Gavarda una comisión fallera celebra estos días las fiestas josefinas por primera vez en la localidad. De forma modesta, al reunir solo a una veintena de falleros, pero con toda la ilusión, por lo que la falla El Comboi no duda en señalar que Gavarda vive un fin de semana histórico. Un grupo más numeroso -54 adultos y una veintenta de niños- conforman el censo de la segunda falla de l’Alcúdia que, constituida también en este ejercicio, ha sido bautizada como La Roscana.

La historia se repite. La ilusión que deja la celebración de las fiestas josefinas suele ser la espoleta del nacimiento de nuevas fallas. En unos casos de personas que las han visto desde la distancia, al no haber comisiones en sus municipios, en otros, de festeros que las conocen de cerca. “La Roscana nace de grupos de gente que nos conocíamos de otros ámbitos y que después de las pasadas fallas se animó, lo hablamos y se creó la falla, en la que se han integrado personas de edades muy variadas”, comentan fuentes de la comisión.

Sea cual sea el motivo, la fiesta fallera se expande cada vez por más localidades de la Ribera y, con alguna excepción, como ha sucedido en Alzira con la falla Nou Penalet, que apunta a la desaparición tras dos años sin plantar monumento, el goteo de nuevas comisiones no cesa.

Únicamente nueve pueblos de la Ribera no cuentan con alguna comisión fallera en activo, lo que representa que otros 38 si vivirán la fiesta en sus calles. O lo que es lo mismo, la música y los pasacalles recorrerán las calles de más del 80 % municipios que conforman la Ribera, en un calendario festivo de lo más singular, ya que arrancó la semana pasada en Real o Alfarb, y se prolongará hasta el 12 de abril.

Un total de 165 comisiones conforman el censo de las fallas de la comarca. Se da la circunstancia de que todos los municipios de la Ribera Baixa cuentan al menos con una comisión hasta sumar medio centenar, si bien son Cullera y Sueca los que aportan el grueso de las fallas con 16 cada una. En el caso de la capital de la Ribera Baixa, a las trece que plantan sus monumentos en el núcleo urbano hay que sumar las de las Entidades Locales Menores, dos en El Perelló y una en El Mareny. Almussafes, Sollana, Corbera y Favara con tres comisiones cada uno son las siguientes potencias falleras en la comarca.

En el caso de la Ribera Alta, son actualmente en torno a 115 las comisiones en activo y es Alzira, con diferencia, la ciudad con mayor número de fallas con un total de 34. El censo fallero, como ya informó Levante-EMV, ha marcado además este año un récord histórico en Alzira al superar los 8.600 festeros, de los que 7.144 son adultos, mientras que 1.503 son niños o adolescentes que forman parte de las comisiones infantiles.

Carcaixent, con catorce comisiones, es la segunda potencia fallera, mientras que Algemesí cuenta con una decena de fallas, Carlet y Alginet con siete cada uno y Alberic con seis. Turís y Benifaió son los siguientes en el ránquing con cinco comisiones en activo cada uno.

Entre las localidades que no tienen fallas, aunque alguna de ellas en algún momento la ha tenido, Benimuslem, Antella, Alcàntera, Beneixida, Sant Joanet, Manuel, Sellent, Cotes y Senyera. Algunas de esta localidades si han visto recientemente arder alguna falla gracias al convenio firmado por la Diputación de Valencia con el Gremio de Artistas para reactivar los talleres falleros después de la pandemia. Gavarda fue una de esas localidades en las que, poco después se ha consolidado el nacimiento de una falla.