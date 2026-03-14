Alzira abre fuego con la primera ‘mascletà’ en un fin de semana de trabajo intenso en la Ribera

La primera ‘mascletà’ de Alzira prende la mecha de la semana fallera con intensidad, estruendo y buen ambiente. El encargado de abrir fuego será Pirotecnia Vulcano, que traerá desde Villarejo de Salvanés (Madrid) sus artificios para deleitar a los alzireños y visitantes en esta primera jornada de fuegos artificiales. Esta noche habrá ya numerosas fiestas por los diferentes casales y carpas, a partir de las 19 horas, la falla Barriada Sagrada Familia invita a los vecinos a sumarse a su fiesta ‘remember’ en la Plaça Sagrada Família, con entrada totalmente gratuita y con la oportunidad de disfrutar de la música de seis DJs durante “más de siete horas ininterrumpidas de música y ambiente fallero”.

Los orígenes de la fiesta: 'Homenatge al foc antic'

El domingo 15 de marzo, los festejos comenzarán con un pasacalle y la visita a las comisiones de sección especial a partir de las 11 horas. El siguiente acto del día será la segunda ‘mascletà’. Este día será el turno de Hermanos Caballer, una pirotecnia de Almenara que es un clásico de la pólvora, con más de un siglo de trayectoria y ya conocidos en la ciudad. Tras la ‘mascletà’, se celebrará una comida en honor a las falleras mayores de Alzira y a los presidentes de las diferentes fallas y por la noche, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la Plaça del Carbó el ‘Homenatge al Foc Antic’, una ceremonia simbólica que recuerda los orígenes de la tradición fallera.

El fin de semana más intenso de las fallas estará, como no podía ser de otro modo, lleno de actividad, no sólo en la capital de la Ribera Alta, sino también en los numerosos municipios que celebran las fiestas josefinas. Este es el fin de semana de la ‘plantà’, con gran ajetreo y trabajo incesante de los falleros para poner a punto sus monumentos para que puedan ser admirados la semana que viene por los vecinos.

'Nit de la plantà' adelantada en Carcaixent y Castelló

El domingo será el último día de montaje en Carcaixent y en Castelló de la Ribera, que vivirán la ‘nit de la plantà’. En Carcaixent, a lo largo del día, se irán componiendo los monumentos falleros y a las 19 horas se celebrará un desfile festivo con la banda de música. Al día siguiente ya habrá ‘despertà’ por las calles y a las 9 horas se producirá la visita del jurado a los monumentos. En Castelló, el domingo será también día de trabajo. A medianoche se celebrará la ‘disparada’ de siete cajas de fuegos artificiales desde cada una de las seis comisiones y también desde el monumento de la de la Junta Local Fallera, como colofón a la ‘nit de la plantà’. Al día siguiente, el lunes, a partir de las 9 de la mañana el jurado visitará las fallas. El acto de entrega de premios será a las 19 horas en la Plaça de l’Ajuntament.

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En Alberic, el domingo será día de visitar las fallas. El acto de “la rodà” congrega a festeros y vecinos en una visita por los monumentos infantiles y grandes. Será a partir de las 17 horas. Mientras que en Algemesí, este domingo se celebrará la primera ‘mascletà, a cargo de la pirotecnia Crespo en el parque Salvador Castell a las 14 horas, y por la noche será la ‘Gran Nit de l’Albà’, con un impresionante castillo de fuegos artificiales disparado por la pirotecnia Lluch a las 23 horas.