El Alzira busca encadenar dos victorias consecutivas quince meses después

El tiempo meteorológico se está aclarando de cara a Fallas y eso mismo quiere la UD Alzira que le pase en su trayectoria deportiva. Después de una época turbulenta a nivel deportivo, desea ofrecer a su afición la segunda victoria consecutiva por primera vez desde hace 15 meses para salir de los puestos de descenso. A las 17’30 h. de este domingo saltará al Luis Suñer Picó junto al At. Levante, que llega después de dos derrotas consecutivas y seis goles encajados en los últimos tres encuentros.

El filial granota tiene como objetivo el ascenso a Segunda RFEF para estar a menor distancia del primer equipo. Toda vez que el primer puesto se ha complicado al alejarse a ocho puntos del Castellonense, la siguiente premisa es aguantar la segunda plaza para tener ventaja campo en las dos rondas autonómicas de play-off. Los pupilos de Álvaro del Moral son el equipo que más ocasiones crea pero no las aprovecha por falta de un delantero goleador. Los ex extremos alziristas Sesé y Dylan junto al mediapunta Dani Cervera son los máximos anotadores con seis tantos cada uno mientras que el refuerzo de invierno para la punta, Kike Herrero, solo ha marcado uno. En las últimas jornadas ha visto rota la racha de quince partidos invicto donde logró siete triunfos y ocho empates.

Del Moral no podrá contar con los sancionados Hussein y Joan Ruiz y los lesionados Brandon y Cortina. Además, al jugar el primer equipo el lunes en Vallecas podría seguir llevándose al lateral de Turís Nacho Pérez, que ya debutó contra el Valencia y estuvo a las órdenes de Sapiña en el cadete granota. Vuelve tras la sanción Martin Krug. Posiblemente, el técnico levantinista cuente con los juveniles Luismi Pérez y Manel Ucedo pese a que el Juvenil A se juega el liderato casi a la misma hora en el Antonio Puchades frente al Valencia.

En la UD Alzira, Carlos Sapiña no dispondrá de Jefrie, sancionado un partido ni Manu Castillo y Dieguito que siguen lesionados. “Hasta la semana pasada forzábamos al delantero pero la pubalgia que padece le obliga a parar por un tiempo”. Pau García volverá a la convocatoria tras varias semanas en el dique seco. “Estoy contento porque hemos hecho entrenamientos a un ritmo altísimo y queremos hacer un partido muy completo. Esperemos que la presión de estar arriba les pese a los jóvenes levantinistas”, concluyó el técnico de Cullera.