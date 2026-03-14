El Alzira FS recibe a un enrachado Industrias Santa Coloma con el reto de ganar para aferrarse a la salvación

Partido transcendental el que afrontará el Family Cash Alzira FS este domingo a las 12 horas en el Palau d’Esports. El rival ha dejado de ser de “su liga”. El Industrias Santa Coloma ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y ha empatado el otro y ha puesto tierra de por medio con el descenso. Trece puntos separan a los colomenses de los alzireños cuando restan 27 en disputa por lo que ahora tiene la vista puesta en la octava plaza para jugar play-off, que ve a solo dos unidades.

“Es un equipazo que no merecía estar en la situación en la que se encontraba. Son un conjunto que juega habitualmente de cuatro o con pívot cuando sale Leandrinho, aunque este también se adapta al otro tipo de juego”, indica Braulio Correal. Un pívot es lo que querría tener Braulio en su plantilla. Yunii y Cola siguen lesionados así como Darrieer. Precisamente Leandrinho es el máximo goleador de la liga junto a Javi Mínguez y Daniel con 17 tantos. Marc Tolrà lleva 12 y Povill y Puigvert, 9 y dos en Copa.

“Son un equipo que arriesga mucho en ataque, haciendo partidos muy vistosos, pero también en defensa, lo que tendremos que aprovechar”, añade el técnico alzireño. “Enfrente van a tener un equipo muy solidario. Estamos afrontando el final de liga con solo 9 jugadores pero que lo van a dar todo como en todos los partidos”.

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Los alzireños estarán bien animados el domingo. Quince comisiones se han apuntado al premio a la Afición Fallera. Cuatro más que el año pasado, que en principio solo eran seis en el partido que se iba a celebrar antes de Fallas y que tuvo que suspenderse para después de las fiestas josefinas. Los falleros de estas comisiones no abonados al club podrán ver al equipo ribereño por solo un euro. La falla ganadora de la quinta edición se dará a conocer el martes por la tarde en la entrega de premios.