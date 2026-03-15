El Alzira FS cae con estrépito en casa (4-8) y se complica aún más la salvación
El Industrias Santa Coloma aprovecha los errores defensivos de un Family Cash que arrancó bien para imponerse con superioridad en un Palau con más de 2.500 espectadores
David Chordà
Hace dos años dos derrotas consecutivas contra Ribera Navarra e Industrias Santa Coloma fueron el preámbulo del descenso del Family Cash Alzira FS a Segunda División. Esta temporada se han vuelto a producir -con el partido contra Movistar Inter entre medias- y se han saldado con idéntico resultado, dos derrotas. El cuadro alzireño ha caído estrepitosamente contra el equipo barcelonés por 4-8 en un partido en el que han pagado muy caros los “horrores” defensivos que bautizara Jorge Valdano. El Alzira sigue penúltimo con la salvación a siete puntos.
El partidoha empezado bien para los alzireños, que han estado arropados por más de 2.500 espectadores, que han arrancado con una presión intensísima que ha culminado con el 1-0 de Cristian Povea a la salida de un córner. Como era lógico, dicha presión ni el ritmo del partido se podía aguantar e Industrias ha podido salir de su campo, empezar a acechar el marco alzireño y empatar como hizo Kokoro a los ocho minutos. Los ribereños, que están jugando sin pívots por lesión, lo han intentado de todas las maneras, con disparos de Quixeré, Ivi o Lechero. Los colomenses aprovechaban su juego rápido y también los primeros errores graves para que Povill y Medina pusiesen un 1-3 que ya marcaba el camino que podía llevar el encuentro. Mientras Rubi o Pablo García se desesperaban de que los disparos que no paraba Marcos Ferreyra se estrellasen en los palos. A tres minutos para el descanso, Lechero encontraba un resquicio con un disparo raso para marcar el 2-3. El cuarto han podido llegar con un tiro del omnipresente Pubill que han sacado bajo la línea o las dos paradas consecutivas de Deivd a Kokoro. Pablo García pegaba otro palo y Joan la tenía también al filo del descanso.
También los catalanes se encontraban con el travesaño al inicio del segundo acto por medio de Puchy y a los dos minutos del reinicio, Povill aprovechaba otra jugada de banda en que la defensa se dormía o Corso, al interceptar un pase tres minutos después. La suerte también acompañaba a los visitantes cuando un balón de Leandrinho al palo rebotaba en Deivd y se lo introducía en su marco. El brasileño marcaba el séptimo y Pereira, que salía por el portero brasileño, detenía el penalti que huibera sido el octavo. A siete para la conclusión, Pablo García lograba el 3-7 pero con un doble penalti Leandrinho conseguía el 3-8 que hacía desfilar a buena parte de los aficionados para ver la “mascletà” que se disparaba a las 14 horas en las plaza del Reino. El portero Pereira intentaba marcar y en una de sus subidas, ponía un balón al segundo palo que aprovechaba el juvenil Brau -hijo del técnico local y que ya debutó el año pasado en segunda división- para marcar el 4-8 y su primer gol con el primer equipo alzireño. En los últimos minutos han debutado otros dos juveniles de segundo año, Joan Casterà y Celso, llegando a coincidir dos sobre la cancha.
El próximo viernes, los alzireños visitarán al irregular Illes Balears Palma.
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