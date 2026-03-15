El Alzira FS cae con estrépito en casa (4-8) y se complica aún más la salvación

Hace dos años dos derrotas consecutivas contra Ribera Navarra e Industrias Santa Coloma fueron el preámbulo del descenso del Family Cash Alzira FS a Segunda División. Esta temporada se han vuelto a producir -con el partido contra Movistar Inter entre medias- y se han saldado con idéntico resultado, dos derrotas. El cuadro alzireño ha caído estrepitosamente contra el equipo barcelonés por 4-8 en un partido en el que han pagado muy caros los “horrores” defensivos que bautizara Jorge Valdano. El Alzira sigue penúltimo con la salvación a siete puntos.

El partidoha empezado bien para los alzireños, que han estado arropados por más de 2.500 espectadores, que han arrancado con una presión intensísima que ha culminado con el 1-0 de Cristian Povea a la salida de un córner. Como era lógico, dicha presión ni el ritmo del partido se podía aguantar e Industrias ha podido salir de su campo, empezar a acechar el marco alzireño y empatar como hizo Kokoro a los ocho minutos. Los ribereños, que están jugando sin pívots por lesión, lo han intentado de todas las maneras, con disparos de Quixeré, Ivi o Lechero. Los colomenses aprovechaban su juego rápido y también los primeros errores graves para que Povill y Medina pusiesen un 1-3 que ya marcaba el camino que podía llevar el encuentro. Mientras Rubi o Pablo García se desesperaban de que los disparos que no paraba Marcos Ferreyra se estrellasen en los palos. A tres minutos para el descanso, Lechero encontraba un resquicio con un disparo raso para marcar el 2-3. El cuarto han podido llegar con un tiro del omnipresente Pubill que han sacado bajo la línea o las dos paradas consecutivas de Deivd a Kokoro. Pablo García pegaba otro palo y Joan la tenía también al filo del descanso.

Brau ha anotado su primer gol con el primer equipo. / Adrián Lupiáñez

También los catalanes se encontraban con el travesaño al inicio del segundo acto por medio de Puchy y a los dos minutos del reinicio, Povill aprovechaba otra jugada de banda en que la defensa se dormía o Corso, al interceptar un pase tres minutos después. La suerte también acompañaba a los visitantes cuando un balón de Leandrinho al palo rebotaba en Deivd y se lo introducía en su marco. El brasileño marcaba el séptimo y Pereira, que salía por el portero brasileño, detenía el penalti que huibera sido el octavo. A siete para la conclusión, Pablo García lograba el 3-7 pero con un doble penalti Leandrinho conseguía el 3-8 que hacía desfilar a buena parte de los aficionados para ver la “mascletà” que se disparaba a las 14 horas en las plaza del Reino. El portero Pereira intentaba marcar y en una de sus subidas, ponía un balón al segundo palo que aprovechaba el juvenil Brau -hijo del técnico local y que ya debutó el año pasado en segunda división- para marcar el 4-8 y su primer gol con el primer equipo alzireño. En los últimos minutos han debutado otros dos juveniles de segundo año, Joan Casterà y Celso, llegando a coincidir dos sobre la cancha.

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El próximo viernes, los alzireños visitarán al irregular Illes Balears Palma.