El Alzira se deja remontar tras una buena primera parte y ya tiene la salvación a cuatro puntos (1-2)

Los aficionados de la UD Alzira vieron con desesperación como el At. Levante les arrebataba un triunfo que fraguaron en la primera parte y que fue torciéndose conforme avanzaba el partido. Al no sumar los tres puntos, los azulgranas siguen en zona de descenso a Lliga Comunitat y a cuatro puntos ya de la salvación que marcan el Jove Español y Atzeneta y cinco del Crevillent.

El conjunto azulgrana echó por tierra "por fallos individuales" el trabajo realizado en la primera parte en la que fue superior al filial granota, que no creó peligro en el marco de Dolz. Carlos Sapiña salió con el portero alzireño, Sento, Boronat, Chust y Jorge Ruiz en defensa; Rigo y Cristian con Carles Marco y Richard Franco en bandas, Traver en la mitja punta y Tanque en el ataque. Durante los primeros 20 minutos no pasó nada en ninguna área hasta que Rigo dispuso de la primera ocasión con un tiro de fuera del área que Asier Herrera despejó con una estirada. Dos minutos después, en el 23, Cristian puso un pase al área a Richard Franco. Su chut lo despejó también Herrera y con el rechace asistió a Tanque, que marcó el 1-0. En el último cuarto de hora solo destacó un disparo de Chust desde fuera del área que el meta granota paró fácilmente.

En la segunda parte, el At. Levante dio un paso adelante y se adueñó del encuentro. Probó primero con un disparo lejano de Calatrava que salió cerca de la portería. Al cuarto de hora, el técnico cullerense se vio “obligado a hacer el primer cambio”. Tanque -lesionado- fue sustituido por Gomis, lo que la afición lo vio como un cambio defensivo. "Hemos visto miles de partidos, y sabemos que por talento y calidad estos equipos te encierran en su área", comentó el técnico Carlos Sapiña. Minutos después serían Abraham y Hugo Franco los que saldrían por Richard y Cristian, también tocado este último. “Dieguito no estaba para jugar y el falso delantero que puse -Cristian- también estaba tocado. Pensaba que Abraham nos iba a dar más que Bryan en ese momento”. Mientras tanto, los granotas seguían acechando. Uno de sus máximos goleadores, Dani Cervera, chutó un balón que hizo un extraño pero Dolz despejó. Cuando se acercaba la media hora de juego, con un centro pasado de los visitantes, cabeceado al área pequeña, y Jorge Ruiz tocó involuntariamente con la mano. El colegiado no dudó en pedir penalti que transformó el exalzirista Sesé pese a que lo rozó Dolz. "Puede ser penalti con el reglamento en la mano pero unos partidos se pita penalti y otros no. El criterio no es claro" , señala el técnico.

El exgranota Traver tuvo el 2-1 con un libre directo desde el lateral del área que Herrera envió a córner forzado. Cuatro minutos después, Gomis cabeceó junto al poste un centro de Carles Marco. La enésima molestia física de Boronat forzó otro cambió, por Bono mientras que Traver, también tocado, dejó su puesto a Bryan. Sin embargo, tras una pérdida de Rigo y un pase a la espalda de la defensa, Sesé se plantó ante Dolz y lo batió de nuevo, disculpándose con la que fue su afición hasta 2022. Sin delanteros, Sapiña tuvo que poner a Carles Marco "por su velocidad ya que no me quedaba ninguna opción".

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"Quedan ocho finales y tenemos de pelear mientras haya vida. Hemos de saber estar en los momentos de presión. El Jove también fue dominado pero ganó porque no encajó", apostilló el cullerense. El domingo a las 11'30 h. visitarán al Torrellano.