Cánovas afronta hoy la entrega de premios en Carcaixent como principal rival a batir

Las fallas de Carcaixent ya lucen con todo su esplendor en las calles y el jurado ha iniciado esta mañana, acompañado por la Policía Local, la visita a los monumentos. Cánovas del Castillo se presume un año más como el rival a batir después de que el año pasado recuperara la hegemonía con un doblete. Los fallas del artista alzireño Toni Pérez Mena, que este año debuta con la comisión que vuelve a Presidir Nacho Peris, y de Sergio Amar, apuntan a lo más alto.

Monumento de la Plaça Major, que lleva la firma de Pepe Benavent. / Pascual Fandos

Se trata de la comisión que suele trabajar con los presupuestos más elevados y no sueledefraudar. La falla de Pérez Mena lleva por lema “Males Arts”.

La falla de Creu Julià Ribera lleva la firma de Juane Cortell. / Pascual Fandos

En la pugna por desbancar a Cánovas en la categoría de monumentos grandes, o al menos acompañarla en el podio, las fallas de la Plaça Major y Creu Julià Ribera. Esta última ha desplazado este año su monumento a la plaza Miguel Hernández por las obras de reurbanización del emplazamiento habitual que está ejecutando el ayuntamiento. La comisión que preside Salva Escandell ha vuelto a confiar su monumento al artista local Juane Cortell, con el que hace dos años ya pudo saborear un triunfo histórico. La Plaça Major, por su parte, compite con un momentu de Pepe Benavent.

Jardí de l’Alegria, con una falla que lleva la firma del artista paraguayo afincado en Alzira Alcides Galeano, o Avinguda Germanies, donde también planta Toni Pérez Mena, optan a estar entre los primeros clasificados.

La falla infantil de Cánovas lleva la firma de Sergio Amar. / Pascual Fandos

La competencia es incluso más estrecha en las fallas infantiles, donde los monumentos de Plaça Major, que lleva la firma del artista de Carcaixent Juanjo Salom; Jardi de l’Alegria, obra del artista alzireño Hugo Micó o el de Avinguda Germanies, salida del taller José Gallego, pelean por colarse entre los primeros premios.

Falla infantil de la Plaça Major, obra de Juanjo Salom. / Pascual Fandos

Los falleros de Carcaixent se concentrarán a última hora de la tarde (20 horas) en el Passeig para conocer el fallo del jurado, un acto que estará presidido por las falleras mayores de la ciudad, Ana Arbona Picot y Adriana Navas González; la alcaldesa de la ciudad, Carolina Almiñana, y el presidente de la Junta Local Fallera, Claudio Guerrero.