Cánovas repite doblete en las Fallas de Carcaixent
Creu Julià Ribera y Plaça Major completan el podio en los monumentos grandes y Germanies y Jardí de l'Alegria en los infantiles
La falla Cánovas del Castillo ha cumplido con los pronósticos y ha repetido el doblete que ya consiguiera el año anterior en Carcaixent, al obtener tanto el primer premio en la categoría de monumentos grandes como en la de infantiles, a los que hay que sumar la victoria en el concurso de presentaciones, un certamen muy arraigado y característico de esta localidad de la Ribera en el que las comisiones se esmeran en preparar auténticos montajes escénicos. La comisión que preside Nacho Peris mantiene así su hegemonía en Carcaixent que le ha lleva a conquistar 14 primeros premios en quince años -con el parón de la pandemia de por medio- y en la racha que arrancó en 2010 también nueve dobletes consecutivos.
Cánovas había apostado este año por el artista alzireño Toni Pérez Mena, que no ha defraudado con un monumento espectacular, mientras que Sergio Amar repetía como artista de la falla infantil.
El fallo del jurado se ha dado a conocer esta tarde en un acto multitudinario celebrado en el Passeig con un gran ambiente festivo.
El segundo premio en la categoría de monumentos grandes ha sido para la falla de Creu Julià Ribera, que lo ha celebrado por todo lo alto. El monumento lleva el sello del artista local Juane Cortell con la colaboración de José Lafarga que se ha encargado de la pintura. Por su parte, el tercer premio ha recaído en la falla Plaça Major, obra de Pepe Benavent, repitiendo el podio del año anterior. Toni Pérez ha brindado el cuarto premio a la comisión Avinguda Germanies mientras que la Plaça de les Dies ha quedado en quinto lugar.
Por lo que respecta a las fallas infantiles, la falla plantada José Gallego en la Avinguda Germanies se ha llevado el segundo premio, mientras que el tercero ha sido para el monumento de Jardí de l’Alegria, que lleva el sello del joven artista alzireño Hugo Micó. Jaume I El Conqueridor ha quedado cuarto y la Plaça Major se ha tenido que conformar con el quinto premio.
El acto de entrega de premios ha comenzado después de que el jefe de la Policía Local de Carcaixent entregara a los presentadores los sobres de los distintos concursos sellados tras depositar en su interior las actas validadas por el secretario municipal, que ha ejercido como fedatario público tras la polémica que se suscitó con el amaño de los premios de la cabalgata del “ninot”. Un agente de la Policía Local había acompañado por la mañana a cada jurado para garantiza la transparencia, antes de que entregaran las puntuaciones en el ayuntamiento para proceder al recuento. La JLF ya había anunciado tras la polémica que las votaciones de los concursos se realizarían a partir de ese momento ante notario o el secretario general del ayuntamiento.
El premio a la crítica local ha sido para la falla La Muntanyeta, mientras que la Plaça Major se adjudicaba el premio de ingenio y gracia en los monumentos grandes y Avinguda Joan XXIII en la categoría de fallas infantiles.
La Plaça Major y Avinguda Germanies han acompañado a Cánovas en el podio del concurso de presentaciones, mientras que la Plaça de les Dies se ha adjudicado el concurso de “llibrets” por delante de La Muntanyeta y Avinguda Germanies. La comisión Plaça Les Dies se ha adjudicado el concurso por el uso del valenciano en las fallas por delante de Pes de la Fulla y Creu Julià Ribera.
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