Carcaixent inicia este martes la retirada de la basura acumulada por la huelga tras recibir el aval de Salud Pública

Las autoridades sanitarias consideran que la acumulación de basura en las calles de Carcaixent como consecuencia de la huelga indefinida iniciada el pasado viernes por la plantilla de la empresa que presta el servicio representa un riesgo para la salud pública y, al objeto de evitar esta situación de insalubridad, ha recomendado la adopción de medidas correctoras de forma inmediata. El ayuntamiento se dispone a contratar por el procedimiento de urgencia a una empresa con el objetivo de que este mismo martes inicie la retirada de las bolsas con residuos acumuladas por las calles.

El ayuntamiento ha dado a conocer esta misma tarde que los responsables del departamento de Salud Pública avalan la declaración de emergencia sanitaria en Carcaixent en respuesta a la petición elevada por el equipo de gobierno que, como ha informado Levante-EMV en su edición digital, había elevado esta petición para poder intervenir sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores al considerar que la situación era especialmente grave al coincidir la protesta con la celebración de las Fallas, unos días con gran afluencia en las calles y en las que también se genera más basura en casales y establecimientos de hostelería. Las autoridades sanitarias han desplazado a los inspectores que, según ha confirmado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, han confirmado la situación que había descrito el ayuntamiento, por lo que Salud Pública abre la puerta a que el ayuntamiento pueda intervenir. La declaración de emergencia sanitaira permite de forma excepcional contratar con por vía de urgencia los trabajos de retirada de la basura y limpieza en todo el municipio "con el objetivo de restablecer lo más pronto osible una situación de normalidad y garantizar unas condiciones adecuadas de salubiridad", durante estos días. El ayuntamiento ha anunciado que reclamará a la Mancomunitat, como responsable de la gestió del servico, el coste de estos trabajos.

La plantilla de la empresa PreZero que presta el servicio en Carcaixent a través de una contrata de la Mancomunitat de la Ribera inició en la medianoche del 13 de diciembre esta huelga indefinida para protestar por el bloqueo en la negociación del convenio, al tiempo que denunciar lo que consideran una discriminación salarial respecto de otros trabajadores del sector. Ya desde el primer día empezó a quedarse basura sin recoger en las calles, aunque la situación se ha agravado durante el fin de semana con la avería de algunos camiones que se utilizaban en el servicio.

La alcaldesa había elevado una petición a Salud Pública, que esta tarde ha dado respuesta, lo que completa una jornada de intensas negociaciones en la que la Mancomunitat de la Ribera Alta, que gestiona el contrato de la recogida de la basura en Carcaixent, ha expuesto a los trabajadores su disposición a volver a licitar en diciembre el servicio con un nuevo pliego de condiciones, lo que permitiría revisar las tablas salariales. Se trata de una de las peticiones de la plantilla para evitar que una prórroga del contrato prolongue un año más lo que consideran una discriminación retributiva respecto de otros trabajadores del sector, si bien los representantes de la plantilla esperan conocer la propuesta de la empresa que presta el servicio sobre el incremento salarial para este año para valorar las posibilidades de acuerdo y de desconvocar la huelga.

Carolina Almiñana ha incidido en que el ayuntamiento no es el titular del contrato, por lo que no puede intervenir en la negociación, y que su labor desde el primer momento está consistiendo en presionar para que aquellos que tienen la responsabilidad apliquen una solución “porque los que están sufriendo las consecuencias de la huelga son los ciudadanos de Carcaixent”.

El servicio de recogida de la basura aplica en Carcaixent el sistema denominado "de quita y pon" por el que todos los días se reparten los contenedores por la tarde y se recogen por la noche, al finalizar el horario para depositar los residuos. Los contenedores llenos permanecían este lunes en muchas de las calles.