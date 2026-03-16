Carcaixent pide declarar la emergencia sanitaria para poder retirar la basura acumulada por la huelga del servicio

La acumulación de basura en algunos puntos del casco urbano de Carcaixent después de tres días de huelga del servicio de recogida ha llevado al ayuntamiento a solicitar un informe a la inspección de Sanidad con el objetivo de que se declare la emergencia sanitaria para poder intervenir sin vulnerar los derechos de los trabajadores de la empresa PreZero que el viernes iniciaron esta protesta indefinida.

Así lo ha explicado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, mientras denunciaba que no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos por el ayuntamiento para la huelga, lo que está provocando acumulación de basura en algunos puntos especialmente sensibles, como son las inmediaciones del centro de salud, el mercado municipal o junto a algunos colegios.

Basura acumulada junto al centro de salud. / Levante-EMV

La alcaldesa se encuentra a la espera de una respuesta para poder intervenir, tras una jornada de intensas negociaciones en la que la Mancomunitat de la Ribera Alta, que gestiona el contrato de la recogida de la basura en Carcaixent, ha expuesto a los trabajadores su disposición a volver a licitar en diciembre el servicio con un nuevo pliego de condiciones, lo que permitiría revisar las tablas salariales. Se trata de una de las peticiones de la plantilla para evitar que una prórroga del contrato prolongue un año más lo que consideran una discriminación retributiva respecto de otros trabajadores del sector, si bien los representantes de la plantilla esperan conocer la propuesta de la empresa que presta el servicio sobre el incremento salarial para este año para valorar las posibilidades de acuerdo y de desconvocar la huelga.

Hasta que eso se produzca, la alcaldesa de Carcaixent busca el amparo de sanidad para evitar que la acumulación de basura se vaya de las manos. Aunque por ahora solo se ven acumulaciones importantes en algunos puntos, fuentes sindicales señalan que, de los cuatro camiones que se utilizan para prestar el servicio, hay dos averiados, lo que limita las posibilidades de recogida.

Carolina Almiñana ha incidido en que el ayuntamiento no es el titular del contrato, por lo que no puede intervenir en la negociación, y que su labor desde el primer momento está consistiendo en presionar para que aquellos que tienen la responsabilidad apliquen una solución “porque los que están sufriendo las consecuencias de la huelga son los ciudadanos de Carcaixent”.

Basura acumulada en la avenida donde se planta la falla de Cánovas. / Pascual Fandos

La alcaldesa ha defendido que, después de las consultas realizadas, le correspondía a ella establecer los servicios mínimos y que así lo hizo, teniendo en cuenta que la huelga ha arrancado en unos días de especial actividad en las calles por las fiestas falleras, y al objeto de garantizar “que las calles no se conviertan en un estercolero”.

Almiñana señala que, tanto ella personalmente, como la Policía Local y el área de Medio Ambiente están realizando un seguimiento de la protesta desde el jueves para documentar los incumplimientos de esos servicios mínimos. “Hay una escala de responsabilidades y el ayuntamiento está reclamando a la Mancomunitat que exija a la empresa el cumplimiento de esos servicios mínimos”, incide la alcaldesa, mientras detalla que, además de hacer el seguimiento y exigir a la Mancomunitat el cumplimiento de los servicios básicos establecidos, también ha solicitado a Sanidad un informe para pedir que se declare la emergencia sanitaria y poder retirar basura de las calles.

Bolsas de basura en la calle Pare Marchena. / Levante-EMV

Por otra parte, la alcaldesa ha negado que los trabajadores de la empresa municipal Procarsa se estén encargando de la retirada de la basura y ha asegurado que su trabajo no ha cambiado y se centra en recoger “bolsas sueltas allí donde no hay contenedores, que es su labor habitual y no con motivo de la huelga”.

El servicio de recogida de la basura aplica en Carcaixent el sistema denominado "de quita y pon" por el que todos los días se reparten los contenedores por la tarde y se recogen por la noche, al finalizar el horario para depositar los residuos. Los contenedores llenos permanecían este lunes en muchas de las calles.