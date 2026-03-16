Las fallas de Especial dibujan un nuevo ‘skyline’ en Alzira

Como las criaturas, las fallas de Sección Especial de Alzira también ‘dan el estirón’. La competitividad que existe entre estas tres comisiones, Camí Nou, El Mercat y Plaça Major, les lleva cada año a superarse: “Los rivales aprietan y hay que ir a más”, reconoce Quico Cano, vicepresidente de monumento de la falla El Mercat. Las tres batirán récords de altura este 2026, y también de inversión (aunque se muestran reacios a concretar las cifras): “Cada año aumentamos el presupuesto, y también crecen las fallas, va unido”, asegura Jorge Monte, presidente de Camí Nou. Ésta es la que más limitaciones tiene para crecer por el espacio que ocupa, la encrucijada entre las calles Pérez Galdós, Lepanto y Francesc Arbona. Ante la imposibilidad de ensanchar la base (que oscila entre los 12 y los 16 metros según la calle), crece en altura y este año lo hace hasta los 18 metros (5 metros más que el año pasado), “muy por encima de la altura máxima de los edificios que rodean el monumento”, reconoce Monte.

Montaje de la falla Camí Nou. / C. Llorca Ibáñez

Otra de las características de esta falla es la base, que se extiende en forma de cruz en cada una de las cuatro calles que ocupa, por medio de figuras que avanzan el monumento según te vas acercando hacia él, en un diseño que firma el artista Josué Beitia y que “es una apuesta clara por mejorar”, reconoce el presidente. Además, este año la comisión ha contratado a una empresa de decoración que embellecerá la base de la falla con elementos naturales, en sintonía con la temàtica del diseño, que con el lema “Avani” combina los elementos naturales de la naturaleza, con una impresionante hada como figura central que representa el aire y que ayer les dio algunos problemas por las rachas de viento: “En todo el día de ayer no pudimos avanzar mucho por el aire. Una ala de la hada se ha doblado, pero tenemos toda la falla levantada y todo el equipo del artista está aquí, así que llegaremos a tiempo”, explica el presidente.

Fiesta inédita de inauguración de la falla en la plaza Mayor

Medio metro más medirá la falla de Plaça Major, la más grande de Alzira con 18,5 metros de alto por 23 metros de base. El presidente, Ramón Estevan, es el único que acepta dar una cifra más o menos concreta del presupuesto dedicado: “Hemos superado los 130.000 euros del año pasado”. Comparada con la del año pasado, crece en 2,5 metros. Éste es uno de los retos que se plantean la comisión y el artista cuando plantean el proyecto: “La falla se nos pierde en la plaza y necesitamos que cuando entres por la calle Calderón de la Barca te impacte, te llene”. Y con ese objetivo, el taller Palacio y Serra ha creado una falla “en forma de abanico”, que llena el vasto espacio de la plaza Mayor.

Artistas y falleros ultiman los trabajos en las horas previas a la "inédita" fiesta de presentación de la Falla Plaça Major. / C. Llorca Ibáñez

La exhibición será también novedosa este año: esta noche, a las 23,30 horas, celebrarán por primera vez un acto de inauguración de la falla, con el tradicional corte de cinta por la fallera mayor, Laura Estevan Pons, y un espectáculo de luces, sonido y fuegos artificiales para “presentar el monumento a los vecinos”. Tras esto, se retirarán las vallas que delimitan el área de trabajo de artistas y falleros y se permitirá hasta el próximo 19 de marzo el acceso de los visitantes al monumento, pudiendo atravesar el puente de 10 metros que se encuentra en la base para cruzar de un lado a otro.

El Mercat aspira a ganar su cuarto primer premio consecutivo con el diseño de Sánchez Llongo. / C. Llorca Ibáñez

La falla El Mercat también crece: de los 11,5 metros de 2025 pasa a los 15 metros de 2026. Es “más grande que nunca” y también “más exquisita”, asegura el vicepresidente de monumento, Quico Cano. El presupuesto está entre los 100.000 y los 140.000 euros, y el objetivo es “llenar todo lo que podamos”, reconoce. De hecho, a pesar de la amplitud de la Plaça del Mercat, el espacio libre para el paso de los viandantes queda reducido a un estrecho pasillo en algunos de los lados. Este año se cumplen dos décadas del gran salto de esta comisión por “apostar” por su monumento: “Queríamos ganar premios”. Y así ha sido: desde el año 2010 ha conseguido once de los 17 primeros premios. El artista, David Sánchez Llongo, “es el cuarto año que planta con nosotros y, si vencemos este año, será su cuarto primer premio consecutivo”, vaticina Cano. Su objetivo este año está claro: “Ganar”. Igual que el de las otras dos comisiones de especial que año tras año suben el listón y que no ven límites a esta rivalidad por hacer cada ejercicio las mejores fallas.