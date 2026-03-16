Los ‘Óscar’ de los festivales de música premian la creatividad del escenario del Medusa de Cullera

El festival Medusa de Cullera acaba de recibir un importante galardón en la 10ª edición de los Iberian Festival Awards, el certamen que anualmente reconoce la labor de los eventos musicales de España y Portugal. El certamen ribereño ha obtenido el premio Best Service Provider - National Winner concedido conjuntamente con su socio Brok Decor, la firma holandesa que colabora en el diseño y decoración del escenario principal ('mainstage') y otros escenarios del festival.

La gala se celebró el sábado por la noche en Ponta Delgada, capital de Azores (Portugal), y en ella se entregaron una veintena de premios en distintas categorías. Los Iberian Festival Awards son considerados como los Óscar de la industria de la música en vivo en el circuito de España y Portugal. Son concedidos anualmente por la entidad profesional lusa Aporfest desde el año 2016.

Gala de los Iberian Festival Awards. / Levante-EMV

Brok Decor es una empresa holandesa especializada en el desarrollo y montaje de escenarios decorados con fantasías temáticas y ornamentaciones de gran impacto visual. Además de su relación de colaboración con Medusa, que comenzó en la edición de 2023, la compañía también colabora con otros certámenes musicales europeos, como los holandeses Defqon.1 y Zwarte Cross; y los alemanes Glücksgefühle y Parookaville.

Premio Iberian Festival Awards. / Levante-EMV

En Medusa 2025, Brok Decor llevó a cabo, en colaboración con el equipo valenciano de ingeniería y diseño, la escenografía de dos escenarios: el espectacular 'mainstage' con la temática Arcade Land (110 metros de ancho); y Resonance Stage, el segundo en importancia, una araña tridimensional que albergó las sesiones de techno y house. Treinta técnicos se desplazaron desde Holanda para trabajar sobre el terreno durante 2 meses.

Espectáculo visual marca de la casa

Se trata del segundo reconocimiento que recibe Medusa en pocos meses. En noviembre, fue galardonado como el mejor festival de España en los Premios Nacionales de la Música Electrónica-Vicious Music Awards. El evento ve así reconocido su fulgurante crecimiento en volumen de público asistente (180.000 en 2025), número de escenarios (8), cifra de DJs invitados (170) y espectacularidad de la producción técnica y audiovisual.

Más allá de la música, Medusa ha ganado fama internacional precisamente por su apuesta por el espectáculo visual, la creatividad y la tecnología. Verano tras verano son virales sus diseños de escenarios, los fuegos artificiales, el show de drones de luz y la deslumbrante producción de luces, lásers y efectos especiales.

La 12ª edición de Medusa se celebrará del 13 al 17 de agosto. Su cartel ya está cerrado al 95%, con Carl Cox, Tiësto, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Adam Beyer, Hugel, James Hype, Marco Carola y Holy Priest, entre otros. El diseño de los escenario de esta edición, con la temática Apsaras —un viaje imaginario al universo de la mitología budista e hindú— se mantiene en el más absoluto secreto.