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Una mujer de Favara da a luz a una niña en su casa con la asistencia de médicos del SAMU

Imagen de archivo de una ambulancia SAMU.

Imagen de archivo de una ambulancia SAMU. / Levante-EMV

Teresa Juan-Mompó

Alzira

Una unidad del SAMU se desplazó a última hora de la tarde del domingo hasta Favara para atender a una mujer que se había puesto de parto en su domicilio, sin darle tiempo a trasladarse al hospital. Los médicos desplazados ayudaron a la mujer a dar a luz a su hija. De acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Salud de la Ribera, el equipo médico procedió a realizar en el domicilio el pinzamiento del cordón umbilical y, tras comprobar que tanto la madre como la bebé estaban en buen estado de salud, ambas fueron trasladadas al Hospital La Ribera de Alzira en la ambulancia de soporte vital avanzado. La mujer se encontraba en la semana 39 del embarazo cuando se puso de parto en su domicilio de Favara.

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