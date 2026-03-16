Nuevo llenazo en la tercera 'mascletà' de las Fallas de Alzira

El ambiente festivo ya se vive de lleno en las calles de Alzira. Si por la mañana habían sido los más pequeños los encargados de despertar a la ciudad con la 'macrodespertà" infantil, el entorno de la plaza del Reino ha registrado otro llenazo para presenciar la “mascletà” disparada por Pirotecnica del Alto Palancia, bajo la dirección de Paco Sánchez.

El pirotécnico ya conocía las características de la plaza del Reino, en la que había disparado con otras empresas, pero lo hacía por primera vez con Alto Palacia. No ha dudado en destacar la sonoridad del espacio y se ha mostrado satisfecho con el resultado, que ha derivado en una ovación de los asistentes.

En el palco de autoridades, como invitados, el diputado provincial de Cultura y alcalde de Benimodo, Paco Teruel, junto a los representantes de la comisión fallera de esta localidad; las diputados autonómicos de Compromís M.ª Josep Amigó, Nathalie Torres o Jesús Pla; el diputado provincial de la formación valencianista Josep Antoni Riera; el alcalde de Albalat de la Ribera, José Antonio Roig; junto al concejal de Fiestas, Josep Pla, y los presidentes y falleras mayores de la falla Campassos; la alcaldesa de Corbera, Mentxu Balaguer, junto a la concejal de Fiestas, Gessamí Sanchis Tornero, y el de Participación, Joan Gil Casteló, así como las seis falleras mayores y presidentes de las comisiones El Masclet, Sant Vicent y Vila i Honor; el alcalde de Llombai, Ramón Gómez junto a varios concejales y las falleras mayores y presidenta de la comisión de su localidad; el comisario de la Policía Nacional, el subteniente de la Guardia Civil en Alzira, el presidente nacional de UCIN, Ángel Montealegre, y la presidenta provincial de esta formación y de la gestora que dirige la agrupación de Alzira, Gema García.

Noticias relacionadas

Este martes será el turno de Pirotecnia Valenciana.