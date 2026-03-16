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Plaça Major cierra su contrato con el taller fallero Palacio i Serra antes de la ‘plantà’

Estevan: “Nos entendemos muy bien y nos da más de lo que esperamos”

Falla de la comisión Plaça Major, obra de Palacio i Serra.

Falla de la comisión Plaça Major, obra de Palacio i Serra. / C. Llorca Ibáñez

Teresa Juan-Mompó

Alzira

Palacio i Serra ya tiene contrato para repetir como artífice de la falla grande de la comisión Plaça Major de Alzira en 2027. Antes incluso de la ‘plantà’ del monumento, artista y comisión cerraron el acuerdo como respuesta a la buena sintonía que existe entre el artesano y los festeros alzireños: “Nos entendemos muy bien. Nos ofrece más de lo que esperamos y siempre es fácil y gratificante trabajar con él”, asegura Ramón Estevan, presidente de la Falla Plaça Major, en relación al artista Luis Palacio. “Normalmente en cuanto quemamos el monumento, al día siguiente ya estamos buscando artista”, detalla Estevan. Este año no se han esperado a la ‘crema’ y han cerrado el contrato con anterioridad dado el buen entendimiento y la satisfacción con el trabajo artístico, explica el presidente.

El artista de Daimús conoce bien tanto la plaza Mayor, un emplazamiento abierto que resulta difícil de trabajar, como la categoría de especial de la capital ribereña. El taller ha participado en dos etapas diferentes en la sección especial de Alzira: primero con Plaça Major (en 1999 y 2001) y después con El Mercat. Tras aquella primera etapa, el año pasado Palacio i Serra volvieron a colaborar con la falla Plaça Major. 

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El contrato con la comisión de Alzira le permite dar a conocer su buen hacer: “Han apostado por un trabajo de prestigio, quieren entrar en València y si lo hacen bien en Alzira es un buen inicio”, explica Ramón Estevan. 

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