El secretario municipal ejerce como fedatario público en los premios de Carcaixent tras el amaño de la cabalgata

La polémica vivida en las últimas semanas en las Fallas de Carcaixent por el amaño de los premios de la cabalgata, al modificarse el acta emitida inicialmente por el jurado por presiones de algunos miembros de la Junta Local Fallera, ha marcado un antes y un después. Ni la Junta Local Fallera ni especialmente el ayuntamiento quieren que otro escándalo pueda empañar la imagen y el trabajo que realizan comisiones y, como ya se anunció en su momento, no ha sido un notario, pero sí el secretario general del ayuntamiento el que ha ejercido como fedatario público en el recuento de votos.

Dos jurados ofrecidos por la Junta Central Fallera de València, uno para los monumentos grandes y otro para los infantiles, han visitado desde primera hora de la mañana las fallas, acompañados cada uno de ellos por un agente de la Policía Local, según ha detallado la alcaldesa de la ciudad, Carolina Almiñana. Hasta ahora, lo habitual era que este recorrido por las fallas lo realizaran junto a miembros de la JLF.

Los integrantes del jurado, una vez finalizadas las visitas, han acudido al ayuntamiento, donde en presencia del secretario general se ha procedido a la suma de las puntuaciones. El funcionario de máximo rango en el ayuntamiento ha levantado el acta oportuna que recoge la relación de premios en base al criterio del jurado y, según ha detallado la alcaldesa, esta tarde será el jefe de la Policía Local el que lleve la misma en un sobre cerrado al Passeig, donde a partir de las 20 horas se iniciará el acto de entrega de premios. “Las juntas locales van y vienen, pero la credibilidad de las Fallas de Carcaixent y el trabajo de las comisiones no puede quedar en entredicho”, ha incidido al alcaldesa.

También el presidente de la JLF, Claudio Guerrero, ha confirmado que, salvo el jurado que valora la crítica local, que es de Carcaixent, los dos que puntúan los monumentos los ha enviado la JCF y ha señalado que, a diferencia de años anteriores, en que eran el presidente y el secretario de la junta local los que firman el acta de los premios, esté año irá avalada por la rúbrica del secretario municipal.