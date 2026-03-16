Las unidades de salud sexual y reproductiva de la Ribera atienden más de 16.000 consultas en un año

Las Unidades de Salud Sexual y Reproductiva (USSR) del Departamento de Salud de la Ribera atendieron 16.338 consultas durante 2025, de las cuales 3.510 correspondieron a primeras visitas y 12.828 a revisiones o seguimientos, según han informado fuentes del hospital, que destacan que estas cifras reflejan el alto nivel de actividad y la consolidación de estos recursos asistenciales.

Actualmente, el departamento cuenta con seis centros operativos ubicados en Alzira, Carcaixent, Carlet, Cullera, Sueca y Almussafes. Este último abrió en mayo de 2025, lo que ha permitido mejorar la accesibilidad de la población femenina gracias a una mayor proximidad territorial de los servicios.

Métodos anticonceptivos

Las Unidades de salud sexual y Reproductiva, conocidas también como Centros de Planificación Familiar, están integradas por un equipo multidisciplinar formado por profesionales de enfermería, especialistas en salud sexual y reproductiva, psicología sexual y ginecología. Entre sus principales competencias se encuentra la información, orientación y seguimiento en métodos anticonceptivos, que abarca desde anticonceptivos orales hasta dispositivos intrauterinos (DIU), implantes subdérmicos, anillos vaginales y otras alternativas. El objetivo de facilitar decisiones informadas y adaptadas a cada situación clínica.

Además, las unidades desarrollan actividades de educación sanitaria dirigidas a jóvenes y adolescentes, mediante charlas en centros educativos y sesiones informativas, y se encargan también del diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), así como de la adopción de medidas preventivas.

Según ha explicado la Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Departamento de Salud de la Ribera, Àngels Canet, “trabajar la educación en jóvenes y adolescentes es fundamental para promover una sexualidad responsable y prevenir riesgos”.

Atención en fertilidad e interrupción voluntaria del embarazo

En el ámbito de la fertilidad, las unidades realizan la valoración inicial de posibles problemas de fertilidad de la pareja, con derivación a servicios especializados cuando es necesario, además de ofrecer asesoramiento preconceptivo.

Asimismo, gestionanlas actuaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo incluido el asesoramiento previo a la toma de la decisión, la gestión del proceso y el seguimiento posterior con orientación anticonceptiva, garantizando una atención integral.Durante todo el proceso, las pacientes cuentan también con el apoyo de la psicóloga integrada en la unidad.

Las unidades de salud sexual y reproductiva disponen de un sistema de citación independiente, que no requiere derivación desde Atención Primaria. De este modo, las pacientes pueden solicitar cita directamente a través de los teléfonos habilitados.

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Según destaca la jefa de servicio de Ginecología, María Àngels Canet, “estas unidades no solo velan por la salud sexual de las mujeres en edad reproductiva, sino también más allá de esta etapa. Su cercanía, al estar ubicadas en los centros de salud, y la facilidad de acceso, las convierten en un pilar fundamental de la atención ginecológica general”.