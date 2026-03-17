Camí Nou pasa de la desolación tras caer la falla a la euforia por ganar en la Especial de Alzira 14 años después

La tarde de los premios había arrancado de la forma más amarga posible para los falleros de Camí Nou al ver como se desplomaba el remate central de la falla y destrozaba buena parte del monumento aunque, cosas del azar, acababa apenas cuatro horas después de la forma soñada. La falla que preside Jorge Monte volvía a ganar el primer premio de la Sección Especial de las fallas de Alzira catorce años después, ya que hay que remontarse al año 2012 para recordar la última victoria de esta comisión, de la mano del artista fallero Paco López.

La falla Camí Nou, esta mañana, antes de desplomarse. / C. Llorca Ibáñez

En esta ocasión la falla lleva la firma del artista Josué Beita, que había construido el monumento más alto en la historia de la comisión con 18 metros de altura -cinco más que el año pasado, con lo que el remate sobresalía por encima de los edificios que rodean el emplazamiento- ante las limitaciones de espacio en el cruce de las calles Pérez Galdós, Lepanto y Francisco Arbona.

El presidente y la fallera mayor de Camí Nou, al recoger los premios. / C. Llorca Ibáñez

Los falleros de Camí Nou han vivido una tarde de fuertes emociones. El jurado ya había pasado cuando la falla se desplomaba por lo que el incidente no les ha penalizado. De las lágrimas de tristeza al ver el remate de la falla en el suelo, a las de alegría al conseguir el primer premio. La fallera mayor, Estefanía Fuentes, no cabía en sí tras recoger los banderines que acreditan como mejor falla de Alzira. Era la mejor forma de reparar las heridas. El presidente de la comisión, aparentemente más tranquilo, reconocía la montaña rusa de emociones vivida, reivindicaba que la falla “tenía monumento para ganar” con un “riesgo calculado” aunque el viento de los últimos días ha acabado por pasar factura. Monte agradecía el comportamiento de todas las fallas, la Junta Local Fallera y el ayuntamiento con Camí Nou, que entró en la plaza de la Constitución en medio de una emotiva ovación del resto de falleros de las comisiones, que se repitió cuando recogían los banderines sobre el escenario.

Pascual Fandos

Camí Nou rompe así la racha de El Mercat, que había ganado el primer premio de la Sección Especial en los últimos tres años y que ha quedado segunda, pero especialmente doloroso ha sido para la Plaça Major el tercer premio que le ha asignado el jurado. El nivel de los tres monumentos era muy alto y la tarde prestaba para grandes alegrías y decepciones.

El abrazo del triunfo de los representantes de Camí Nou tras conocer el fallo del jurado. / C. Llorca Ibáñez

Especial infantil para El Mercat

El Mercat, por su parte, volvía a ganar dos años después el primer premio de la Sección Especial infantil con el monumento que lleva la firma de Manolo Rubio, por delante de la Plaça Major, Camí Nou y Sants Patrons.

Los representates de la comisión infantil de El Mercat, recogen el primer premio de la Especial infantil. / C. Llorca Ibáñez

En la Primer Sección, Sants Patrons encadenaba su quinto triunfo consecutivo con la falla de Palacio y Serra por delante de la Plaça d’Alacant y Doctor Ferran, mientras que en la categoría infantil Pintor Andreu repetía la victoria del año pasado, esta vez de la mano del joven artista alzireño Hugo Micó, mientras que Germanies quedaba en segundo lugar y la Plaça d’Alacant era tercera.

Falla infantil de El Mercat. / C. Llorca Ibáñez

En la Segunda Sección, el primer premio era la falla Plaça la Malva, por delante de la Gallera-Hort dels Frares y de l’Alquenència, mientras que en la categoría infantil la victoria era para l’Alquenència, por delante de la Malva y Avinguda Josep Pau.

Hernán Cortés se alzaba con un doblete en Tercera, por delante de Ausiàs March y Sant Andreu en la categoría de monumentos grandes y de El Parc y Ausiàs March en los infantile.s

Por último, en la Cuarta Sección, Sant Judes repetía el triunfo del año anterior por delante de Tulell y de Luis Suñer, mientras que en la caregoría infantil la victoria era para Tulell Avinguda, el segundo premio para Sant Roc y el tercero para Luis Suñer.