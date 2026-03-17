Carcaixent inicia la retirada de la basura acumulada por la huelga con un contrato de emergencia

La declaración de emergencia sanitaria por la basura acumulada en las calles de Carcaixent en plenas fiestas falleras como consecuencia de la huelga indefinida convocada por los trabajadores de la empresa que presta el servicio ha permitido al ayuntamiento iniciar esta misma mañana los trabajos de retirada de residuos y limpieza para evitar la situación de insalubridad, según ha confirmado la alcaldesa, Carolina Almiñana, mediante un contrato tramitado por un procedimiento extraordinario y urgente.

Pascual Fandos

El gobierno municipal había solicitado el aval de Salud Pública para poder recoger la basura amontonada en las calles sin vulnerar el derecho a la huelga de los trabajadores de la empresa que presta el servicio, en est caso, la mercantil PreZero. El consistorio comunicó el lunes por la tarde que había recibido una resolución favorable de las autoridades sanitarias lo que le permitía, de forma excepcional, "contratar de manera extraordinaria y urgente" a una empresa externa para que retirara la basura acumulada, "ante el hecho de que ni la empresa responsable ni la Mancomunitat de la Ribera Alta -como titular del serlvicio- habían garantizado el cumplimiento de los servicios mínimos", informó el ayuntamiento, que ya adelantaba que este mismo martes, a primera hora de la mañana, estaba previsto que comenzaran los trabajos de reitrada y limpieza extraordinaria por todo el casco urbano.

Los operarios han iniciado esta mañana el servicio extraordinario de limpieza. / Levante-EMV

El objetivo pasa por restablecer "lo más pronto posible" una situación de normalidad y garantizar unas condiciones adeucadas de salubridad. El ayuntamiento adelantó que el coste de estos trabajos extraordinarios se reclamará a la Mancomunitat, como responsable de la gestión del servicio.