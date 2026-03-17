Consulta todos los premios de las Fallas de Alzira
Estos son los premios que ha entregado esta tarde la Junta Local Fallera
Fallas grandes
Cuarta Sección
8- Sant Roc
7- Pere Morell
6- L'Alquerieta
5- Pare Castells
4- Colmenar-Murta-Reis Catòlics
3- Luis Suñer
2- Tulell Avinguda. Mejor crítica local de la sección.
1- Sant Judes, junto al premio de Ingenio y Gracia.
Tercera Sección
8- Les Basses
7- Camilo Dolz
6- Colònia Ana Sanchis
5- El Parc
4- Les Cantereries
3- Sant Andreu
2- Ausiàs March
1- Hernán Cortes, junto al premio de Ingenio y Gracia y mejor crítica local de la sección
Segunda Sección
8 - Sant Joan. Falla más respetuosas con el vecindario y el medio ambiente, falla más verde y sostenible.
7- Sagrada Familia
6- Caputxins
5- Germanies
4- Avinguda Josep Pau
3- L'Alquenència
2- La Gallera-Hort dels Frares
1- La Malva, más premio de ingenio y gracia y mejor crítica local de la sección y de la ciudad de Alzira.
Primera Sección
7- Pere Esplugues
6- Plaça del Forn
5- Albuixarres-Camí Fondo
4- Pintor Andreu
3- Doctor Ferran
2- Plaça d'Alacant
1- Sants Patrons, más premio de Ingenio y gracia y mejor crítica local de la sección.
Sección Especial
3- Plaça Major
2- El Mercat
1- Camí Nou, junto al premio de ingenio y gracias y mejor críticva local de la sección.
Fallas infantiles
Cuarta Sección
7- L'Alquerieta
6- Pare Castells
5- Colmenar-Murta-Reis Catòlics
4- Sant Judes
3- Luis Suñer, premio de Ingenio y gracia.
2- Sant Roc
1- Tulell Avinguda
Tercera Sección
8- Sant Andreu
7- Les Basses
6- Camilo Dolz
5- Doctor Ferran
4- Colònia Ana Sanchis
3 - Ausiàs March
2- El Parc
1- Hernán Cortés, más premio de Ingenio y gracia.
Segunda Sección
8 - Sagrada Família
7- Sant Joan
6- Les Cantereries
5- Plaça del Forn
4- Caputxins
3- Avinguada Josep Pau
2- Plaça la Malva
1- l'Alquenència, más premio de Ingenio y gracia
Primera Sección
6- Pere Esplugues
5- La Gallera-Hort dels Frares
4- Albuixarres-Camí Fondo
3- Plaça d'Alacant
2- Plaça Germanies
1- Pintor Andreu, más premio de Ingenio y gracia.
Sección Especial
4- Sants Patrons
3- Camí Nou
2- Plaça Major, más premio de Ingenio y gracia
1- El Mercat
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