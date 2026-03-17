Consulta todos los premios de las Fallas de Alzira

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Estos son los premios que ha entregado esta tarde la Junta Local Fallera

Los representantes de Camí Nou con las falleras mayores de Alzira, el alcalde y la presidenta de la JLF, en la entrega de premios.

Los representantes de Camí Nou con las falleras mayores de Alzira, el alcalde y la presidenta de la JLF, en la entrega de premios. / C. Llorca Ibáñez

Fallas grandes

Cuarta Sección

8- Sant Roc

7- Pere Morell

6- L'Alquerieta

5- Pare Castells

4- Colmenar-Murta-Reis Catòlics

3- Luis Suñer

2- Tulell Avinguda. Mejor crítica local de la sección.

1- Sant Judes, junto al premio de Ingenio y Gracia.

Tercera Sección

8- Les Basses

7- Camilo Dolz

6- Colònia Ana Sanchis

5- El Parc

4- Les Cantereries

3- Sant Andreu

2- Ausiàs March

1- Hernán Cortes, junto al premio de Ingenio y Gracia y mejor crítica local de la sección

Segunda Sección

8 - Sant Joan. Falla más respetuosas con el vecindario y el medio ambiente, falla más verde y sostenible.

7- Sagrada Familia

6- Caputxins

5- Germanies

4- Avinguda Josep Pau

3- L'Alquenència

2- La Gallera-Hort dels Frares

1- La Malva, más premio de ingenio y gracia y mejor crítica local de la sección y de la ciudad de Alzira.

Primera Sección

7- Pere Esplugues

6- Plaça del Forn

5- Albuixarres-Camí Fondo

4- Pintor Andreu

3- Doctor Ferran

2- Plaça d'Alacant

1- Sants Patrons, más premio de Ingenio y gracia y mejor crítica local de la sección.

Sección Especial

3- Plaça Major

2- El Mercat

1- Camí Nou, junto al premio de ingenio y gracias y mejor críticva local de la sección.

Fallas infantiles

Cuarta Sección

7- L'Alquerieta

6- Pare Castells

5- Colmenar-Murta-Reis Catòlics

4- Sant Judes

3- Luis Suñer, premio de Ingenio y gracia.

2- Sant Roc

1- Tulell Avinguda

Tercera Sección

8- Sant Andreu

7- Les Basses

6- Camilo Dolz

5- Doctor Ferran

4- Colònia Ana Sanchis

3 - Ausiàs March

2- El Parc

1- Hernán Cortés, más premio de Ingenio y gracia.

Segunda Sección

8 - Sagrada Família

7- Sant Joan

6- Les Cantereries

5- Plaça del Forn

4- Caputxins

3- Avinguada Josep Pau

2- Plaça la Malva

1- l'Alquenència, más premio de Ingenio y gracia

Primera Sección

6- Pere Esplugues

5- La Gallera-Hort dels Frares

4- Albuixarres-Camí Fondo

3- Plaça d'Alacant

2- Plaça Germanies

1- Pintor Andreu, más premio de Ingenio y gracia.

Sección Especial

4- Sants Patrons

3- Camí Nou

2- Plaça Major, más premio de Ingenio y gracia

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1- El Mercat

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