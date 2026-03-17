Dos detenidos en Algemesí por asaltar una vivienda y forzar un vehículo

El dispositivo especial de vigilancia nocturno organizado por la Policía Local de Algemesí se ha saldado este fin de semana con la detención de dos individuos implicados en delitos contra el patrimonio, después de asaltar una vivienda y forzar un vehículo estacionado en el municipio. Las actuaciones policiales han permitido recuperar objetos de valor y arrestar a los delincuentes, ambos con antecedentes por hechos similares.

La primera intervención se produjo durante la madrugada del sábado, después de recibir el aviso de un robo en una vivienda habitada, de donde se había sustraído un bolso con un teléfono móvil y otros efectos personales. Los agentes revisaron inmediatamente las cámaras de seguridad del domicilio, hecho que permitió obtener una descripción precisa del presunto autor. Poco después, alrededor de las 05.00 horas, una patrulla localizó a un joven de 25 años que coincidía con las características observadas a las imágenes. El individuo, que llevaba la misma vestimenta y cuenta con antecedentes previos, fue interceptado y detenido, pasando posteriormente a disposición judicial.

La segunda intervención se produjo durante la madrugada del domingo. En este caso, un aviso vecinal clave alertó de la presencia de un hombre que estaba manipulando un vehículo estacionado. Los agentes sorprendieron un individuo, de 45 años, mientras forzaba el vehículo con una palanca. El sospechoso ya había sustraído un arrancador profesional de baterías valorado en 1.850 euros. La patrulla interceptó el sujeto, recuperó íntegramente el material y procedió a su detención que, igual que en el caso anterior, el detenido también cuenta con antecedentes por delitos similares.

Detención por violencia de género

A estas actuaciones se suma la detención, la tarde del domingo, de un hombre de 34 años por un presunto delito de violencia de género. Después de una llamada al 112 que alertaba de una agresión a una mujer de 25 años en presencia de sus dos hijos menores, patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional se personaron en el domicilio. El agresor, que inicialmente había huido del lugar llevándose la documentación de la víctima, fue localizado y detenido poco después en la vía pública.

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El Ayuntamiento de Algemesí ha destacado que la colaboración ciudadana ha resultado clave para la resolución de estas actuaciones policiales.