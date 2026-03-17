Ecologistas de Benifaió denuncia la dispersión de residuos volátiles de una industria que llegan al casco urbano

La Asociación Ecologistas de Benifaió ha presentado escritos de denuncia ante el ayuntamiento y la Conselleria de Medio Ambiente tras un episodio de dispersión de residuos en pleno temporal de viento procedentes de la industria Roquette Laisa en forma de “nubes de polvo blanco y pegajoso” que han cubierto coches, placas solares, plantas y cultivos. Los ecologistas ponen en duda la gestión ambiental de la multinacional y evidencian el "hartazgo" vecinal a raíz del último episodio de contaminación atmosférica vivido en febrero, sumado a la persistencia de “emisiones malolientes y ruidos que afectan el descanso de la población”, describen.

Según las quejas presentadas por la asociación, durante la segunda quincena de febrero, coincidiendo con el temporal de viento de poniente provocado por la borrasca Nils, la empresa descargó “montones de polvo blanco y pegajoso" junto a su depuradora, a unos 500 metros de las casas, sin ninguna protección. Paqui Moreno, presidenta de la Asociación Ecologistas de Benifaió, insiste: “En pleno temporal, cuando no se podía casi salir a la calle” y denuncia que “la mitad de esos residuos acabaron repartidos por nuestros corrales y casas”. La fuerza del viento, detalla, arrastró estos residuos hacia el casco urbano, “cubriendo de blanco calles, vehículos, plantas y, especialmente, las placas solares de los tejados”. Y también los cultivos que rodean la industria.

Plantas cubiertas de polvo procedente de la depuradora de la industria. / Levante-EMV

La entidad ha pedido al ayuntamiento y a la conselleria que se impongan “medidas de cobertura inmediata para los residuos al aire libre para evitar nuevas nubes de polvo” y “estudios de salud pública para determinar el impacto real de las emisiones sobre los vecinos, especialmente niños y ancianos”. Consideran importante que se analice el polvo blanco “para descartar que se trate de cloruro de polialuminio o sulfato de aluminio, lo cual implicaría un delito contra la salud pública”. Además, señalan que los episodios de “nubes de polvo blanco no están solo vinculados a episodios extremos de vientos, los sufrimos constantemente y también hay denuncias presentadas desde hace tiempo”. Las emisiones, puntualizan, “no son solo de polvo, hay otros componentes de combustión que, por proximidad a nuestras casas y pese a estar obligados por normativa, no los tienen monitorizados constantemente como tocaría por la legislación dada la extrema peligrosidad de la industria”.

Otro aspecto que reclaman es realizar “inspecciones periódicas y reforzadas por parte de la administración para garantizar que se cumplen los límites de emisión, así como “transparencia total con la publicación de los controles ambientales en un lenguaje claro para la ciudadanía y la elaboración y difusión entre la ciudadanía de un Plan de emergencia y evacuación real, atendida la clasificación de la fábrica como instalación de riesgo”. También solicitan que la empresa se haga cargo de los trabajos de limpieza de los elementos cubiertos por las emisiones.

Diferencia entre el aspecto de una placa solar cubierta de polvo de la industria (izquierda) y una vez limpia (derecha). / Levante-EMV

Piden alejar la industria de las casas

Los ecologistas insisten en el malestar del vecindario, que lleva “años soportando emisiones malolientes que se intensifican durante la noche y la madrugada”. Y recuerdan que Roquette Laisa es una industria catalogada como "peligrosa" (Grupo A) y que su proximidad al casco urbano —separada de las viviendas tan solo por la vía del tren, unos 50 metros— es "inconcebible" sin un control más riguroso. "No queremos que la empresa desaparezca, pensamos en los trabajadores; lo que queremos es que nos deje vivir en paz, lejos del casco urbano", aclaran en su escrito, proponiendo así el traslado definitivo de la actividad al polígono Font de Mussa, una ubicación alejada del entramado urbano.

Años de bloqueo y evasivas de la multinacional

La problemática no es nueva en Benifaió. Las denuncias de colectivos ecologistas y vecinales se retrotraen a los años 90. Es un tema recurrente en las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana. En las de 2025 sigue siendo uno de los temas principales en los debates, y ha quedado patente una relación tensa marcada por la resistencia de Roquette Laisa a someterse al control municipal y la protección del vecindario, con negativas a "dar la cara" ante los vecinos en las reuniones y un comportamiento evasivo ante las reclamaciones municipales. Así mismo, queda en evidencia que la depuradora de Roquette es una instalación envejecida que se ve desbordada cuando hay picos de producción, de acuerdo con los datos disponibles tanto en el Ayuntamiento como en la Conselleria. Y los informes policiales documentan que las molestias se intensifican por la noche y madrugada, momento en que presumiblemente se remueven los barros acumulados, aprovechando la menor vigilancia. Ante esta inacción, el Ayuntamiento ha solicitado reiteradamente a la conselleria la instalación de una unidad móvil de medida para tener datos objetivos y no depender del autocontrol de la empresa, una petición que hasta ahora la Consellería no ha atendido.