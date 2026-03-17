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La JLF de Carcaixent confirma dos primeras destituciones tras la polémica por el amaño de premios en la cabalgata

El presidente deja entrever que habrá más ceses una vez concluya el ejercicio tras el anuncio de depurar responsabilidades

El presidente de la JLF, Claudio Guerrero, junto a la alcaldesa de Carcaixent, el día de su elección.

El presidente de la JLF, Claudio Guerrero, junto a la alcaldesa de Carcaixent, el día de su elección. / Facebook

Pascual Fandos

Carcaixent

La polémica por el amaño de los premios de la cabalgata del “ninot” en Carcaixent, que destapó la Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna tras haber enviado a falleros de esta localidad para que ejercieran como jurado, se ha saldado con dos primeras destituciones en la Junta Local Fallera de Carcaixent, según ha confirmado el presidente de la entidad, Claudio Guerrero, que ha preferido mantener la discreción sobre los afectados y dejar pasar las fiestas. “Cuando esto acabe nos sentaremos y hablaremos de todo lo que ha pasado”, ha señalado Guerrero en declaraciones a Levante-EMV, en las que ha confirmado que el anuncio de depurar responsabilidades con el que la JLF zanjó la polémica se ha saldado de momento con estos dos ceses, si bien dejó entrever que no serán los únicos, una vez concluya el ejercicio.

La JLF de Carcaixent, tras destaparse la polémica y convocar una reunión de presidentes para abordarla, emitió un comunicado en el que manifestaba su disculpa pública a todas las comisiones afectadas y a la ciudadanía en general, anunciaba que se depurarían responsabilidades internas y que, para evitar que se pudiera repetir una situación similar en el futuro, anunció que a partir de ese momento todas las votaciones correspondientes a los premios de los diferentes concursos se realizarán ante notario o, en su caso, ante el secretario del ayuntamiento.

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Este último fue el que el lunes ejerció de fedatario público en la votación de los premios a las mejores fallas de Carcaixent, que han coronado a Cánovas del Castillo con el segundo doblete consecutivo, así como los premios de las presentaciones, a los mejores “llibrets” o al uso del valenciano.

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