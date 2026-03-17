Las mujeres mandan en la falla Pare Castells de Alzira

Myriam, Valentina, María y Ainara son las cuatro “jefas” de la falla Pare Castells de Alzira. Cosas del azar, asegura la fallera mayor, Myriam Roca. No ha sido un hecho buscado, aunque sí existía una sintonía previa entre la fallera mayor de este ejercicio y la actual presidenta de la falla, María España. Según relata Roca, ella tenía decidido ser este año la fallera mayor y cuando lo propuso la presidencia estaba vacante y no encontraban a nadie que quisiera dar el paso, por lo que estaban a punto de crear una junta gestora. La buena amistad entre Myriam y María España llevó a que ésta aceptara el cargo de presidenta, con la intención de compartir esta responsabilidad con su amiga. Y así ha sido finalmente.

Una vez conformada la pareja de “jefas” adultas, llegaron las niñas: dos nuevas caras en la falla. Valentina Ghita, natural de Corbera, se apuntó a la comisión alzireña y quiso ser fallera mayor. Y poco después llegó Ainara Giménez, que también deseaba un cargo de responsabilidad, “y la convencimos para ser la presidenta infantil, y así podría compartir protagonismo” con la reina infantil, explica Roca. A partir de aquí, todo es ilusión: “Las cuatro hacemos piña en todo y estamos muy contentas”, asegura Myriam Roca.

Un precedente en 2014

Este patrón cuenta con un precedente en las Fallas de Alzira: esta misma situación se dio en 2014 en la Falla l’Alquerieta. Allí coincidieron la actual presidenta de la Junta Local Fallera, Paqui Vallés, que se convirtió entonces en la primera presidenta de comisión fallera de Alzira, con la fallera mayor Natividad Llinares y con las niñas Ana Blasco (presidenta infantil) y Mar Chordà (fallera infantil). A ellas hay que sumar otro cargo de representatividad propio de esta comisión fallera, el de la "Sardinera", que también ostenta una mujer. Y, de nuevo, cosas del azar: en aquel ejercicio, la actual reina del trono fallero de Pare Castells, Myriam Roca, desempeñó ya un papel relevante, al formar parte de la corte de honor de la por entonces fallera mayor de Alzira, Maria Esplugues i Torró.

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Historias conectadas de sororidad que, poco a poco, van normalizando el acceso y la permanencia de las mujeres a las responsabilidades en las fallas. Un hecho que, no obstante, aún provoca “caras largas”, como reconoce Myriam Roca, en algunos de los integrantes de la comisió. Aunque, afortunadamente, “los que son más tradicionales y parecía que iban a ser más reacios, lo han aceptado de buena gana”, explica Myriam Roca.