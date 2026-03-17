Plaça Tres Moreres gana el primer premio de las Fallas de Algemesí

La falla Plaça Tres Moreres ha sido la gran vencedora de las Fallas de Algemesí de 2026 con su segundo primero premio de la sección de monumentos grandes, que ha coincidido con el 50 cumpleaños de esta comisión. En la categoría infantil, el primer lugar ha correspondido a la falla Nou Mercat. Así mismo, el 'ninot indultat' también ha recaído en la falla Nou Mercat y, en la categoría infantil, el galardón ha sido para la falla Plaça Tres Moreres.

En la clasificación de fallas grandes, la segunda posición ha sido para la falla Nou Mercat, mientras que el tercer lugar lo ha ocupado la falla Plaça Ideal Terrassa. A continuación, en cuarta posición, se ha situado la falla Plaça del Cid, seguida de la falla Parc Bernat Guinovart en quinto lugar. El resto de la clasificación ha quedado de la siguiente manera: la sexta posición para la falla Barri Santa Bàrbara, la séptima para la falla El Pla, la octava para la falla Parc Salvador Castell, la novena para la falla Plaça Cabanilles y la décima para la falla Víctor Pradera. Finalmente, la undécima posición ha correspondido a la falla Cristo de la Agonía.

En la sección infantil, la segunda plaza ha sido para la falla Plaça Tres Moreres, seguida en tercer lugar por la falla Plaça Ideal Terrassa. La cuarta posición ha estado para la falla Barri Santa Bàrbara y la quinta para la falla Parc Bernat Guinovart. En sexta posición se ha clasificado la falla Plaça del Cid, mientras que la séptima, octava, novena y décima han sido respectivamente para las fallas El Pla, Parc Salvador Castell, Plaça Cabanilles y Víctor Pradera. Cerrando la clasificación, en undécima posición, ha quedado la falla Cristo de la Agonía.

En cuanto a los premios a los 'llibrets', el Ayuntamiento de Algemesí, a través de la Agència Municipal de Promoció del Valencià, ha otorgado el VIII Premio “Robert Martínez” al mejor 'llibret' de falla al llibret "Dona havies de ser"!, de la comisión falla Plaça del Cid. La falla Víctor Pradera ha conseguido los galardones a mejor portada, mejor contenido infantil y la mención especial al mejor poema de un 'llibret' de falla, con el poema "Descarats!". Por otro lado, la falla Nou Mercat ha sido reconocida con el premio a mejor diseño y maquetación, mientras que el galardón al mejor ensayo o artículo original ha recaído en los 'llibrets' de la falla Plaça Tres Moreres y de la falla Plaça Ideal Terrassa.

La falla más inclusiva e igualitaria, la de Nou Mercat

Los banderines de ingenio y gracia, tanto grande como infantil, han sido concedidos a la falla Nou Mercat. Además, la Concejalía de Igualdad les ha reconocido el trabajo con el premio "Fallas Inclusivas e igualitarias 2026". También se han librado los premios correspondientes a la Cabalgata del Ninot, donde la falla Víctor Pradera ha obtenido el galardón a la mejor coreografía y mejor comparsa, mientras que la falla Parc Salvador Castell ha sido distinguida con el premio a mejor personaje. Finalmente, el premio a mejor carroza ha sido para la falla Plaça Ideal Terrassa.

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La entrega de los galardones se ha celebrado la tarde de este martes, 17 de marzo, en la plaza Mayor de Algemesí, con la presencia de los representantes de todas las comisiones falleras de la ciudad. Este espacio emblemático ha acogido un año más una de las citas más destacadas del calendario fallero. Desde el Ayuntamiento de Algemesí se quiere reconocer la implicación de la Junta Local Fallera y de todas las comisiones de la ciudad que, "con su trabajo y dedicación, han hecho posible unas fallas que vuelven a llenar Algemesí de tradición, creatividad y ambiente festivo", señalan en un comunicado.