Polémica en Cullera por la falla de Plaça Mongrell: la comisión denuncia el incumplimiento del artista y este un impago

La “plantà” de las fallas ha arrancado este año en Cullera con polémica. La falla Plaça Mongrell ha denunciado públicamente un supuesto incumplimiento por parte del artista fallero encargado de su monumento grande, mientras que la empresa responsable de su construcción, Creaciones Zazu, ha replicado a estas acusaciones que ha sido la comisión la que no ha abonado el importe acordado.

El conflicto estallaba a pocas horas de uno de los momentos más importantes de las fiestas falleras y ha generado sorpresa entre el colectivo fallero local.

La comisión alega un “incumplimiento flagrante”

La falla Plaça Mongrell ha difundido un comunicado oficial en el que informa de la situación producida con el artista fallero contratado para realizar el monumento grande del ejercicio 2025-2026. Según explica en el mismo, el monumento había sido encargado a la empresa Creaciones Zazu, con taller en Manises. Sin embargo, la falla asegura que durante las últimas semanas se habían producido diversos retrasos en la entrega del monumento, lo que obligó incluso a aplazar la fecha prevista para recogerlo.

Finalmente, este lunes 16 de marzo por la mañana, representantes de la comisión acudieron al taller para comprobar el estado del trabajo. Según indica el comunicado, fue entonces cuando comprobaron que lo que se había ejecutado no correspondía con lo pactado en el contrato.

La comisión califica la situación como un “incumplimiento flagrante” del acuerdo alcanzado con el artista fallero. Además, desde la falla también se denuncia que el responsable del monumento no se presentó para plantar la falla, lo que agravaba todavía más la situación en la “plantà” a pocas horas de que pasara el jurado.

Ante lo ocurrido, la comisión lamenta profundamente los hechos y anuncia que se reserva el derecho de emprender las acciones oportunas para defender sus intereses.

La respuesta de Creaciones Zazu

No obstante, fuentes de Creaciones Zazu, responsable del monumento grande de la falla Plaça Mongrell, han explicado a Levante-EMV que la comisión únicamente habría abonado 6.000 de los 9.000 euros acordados para la realización del monumento, una circunstancia que, según sostienen, habría condicionado la entrega completa de la falla.

Desde el taller aseguran que cuando los representantes de la comisión acudieron a recoger el monumento la falla se encontraba totalmente terminada y que incluso se les mostró el conjunto completo del trabajo realizado.

Sin embargo, insisten en que al no haber completado el pago acordado, los responsables de la empresa decidieron permitir únicamente la retirada de aquellas piezas cuyo valor correspondía al dinero que ya había sido abonado.

Según explican, esto supuso que parte de los “ninots” se quedaran en el taller, ya que no se autorizó a la comisión a llevarse el resto de las piezas del monumento.

Petición de reunión y posibles medidas

Los responsables de Creaciones Zazu también han señalado que existe la posibilidad de que no todos los miembros de la comisión tengan conocimiento de lo ocurrido, por lo que han solicitado poder mantener una reunión directa con la falla.

El objetivo, explican, sería explicar personalmente la situación generada y aclarar los detalles del acuerdo económico y del proceso de entrega del monumento.

Asimismo, desde la empresa han indicado que a lo largo del día de hoy tienen previsto estudiar y adoptar las medidas que consideren oportunas ante la situación generada.

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De esta forma, el conflicto presenta ahora dos versiones enfrentadas entre la comisión fallera y la empresa encargada de construir el monumento.