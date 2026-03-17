Rescatan en helicóptero a una mujer tras sufrir una caída en una senda de montaña de Cullera

Una mujer de 65 años ha tenido que ser rescatada tras sufrir una caída cuando realizaba una ruta a pie por una senda de montaña en Cullera. El accidente se ha producido en el camino que asciende hacia el radar meteorológico situado en la zona alta del término municipal, un entorno natural muy frecuentado por senderistas y vecinos por sus vistas sobre la bahía y la desembocadura del río.

El aviso ha sido recibido a través del teléfono de emergencias poco antes del mediodía. Según la información facilitada a los servicios de emergencias, la mujer había sufrido una caída que le ha provocado una lesión en el tobillo y le impedía continuar la marcha. La zona en la que se encontraba, una senda estrecha de acceso complicado, impedía la llegada directa de vehículos o ambulancias.

Ante esta situación se ha activado un dispositivo de rescate en el que han participado efectivos de la Policía Local, del Consorcio Provincial de Bomberos, patrullas de seguridad y unidades de apoyo desplazadas hasta la base de la montaña. El operativo ha confirmado rápidamente que la evacuación terrestre resultaba complicada debido a la orografía del terreno y a la falta de pistas transitables.

Por ello se ha movilizado un helicóptero de rescate con personal sanitario a bordo. La aeronave se ha desplazado hasta la zona de la senda que asciende al radar meteorológico, una ruta utilizada habitualmente por excursionistas y corredores de montaña que conecta varios caminos de la sierra litoral del municipio.

Los rescatadores han localizado a la mujer y procedido a su evacuación aérea. Posteriormente, ha sido trasladada hasta el parque de bomberos de la localidad, donde los servicios sanitarios han realizado una primera valoración de su estado.

Tras esta primera atención, la herida hasido conducida en una ambulancia de Soporte Vital Básico hasta el hospital comarcal para una evaluación médica más completa.

La senda donde se ha producido el accidente forma parte de los itinerarios que recorren la montaña que protege la fachada litoral del municipio. Desde este punto elevado se obtiene una panorámica amplia de la costa, el río y la llanura agrícola, lo que la convierte en una de las rutas más transitadas por senderistas, especialmente durante los fines de semana y días festivos.

Noticias relacionadas

Los servicios de emergencia así como la propia Policía Local recuerdan la conveniencia de extremar las precauciones al transitar por senderos de montaña, especialmente en tramos con pendiente o firme irregular, y recomiendan llevar calzado adecuado y avisar siempre del itinerario cuando se realizan rutas por zonas alejadas del casco urbano.