La Taüt y la Bega se imponen en la Sección Especial de Cullera

Las Fallas de Cullera, declaradas fiestas de interés turístico local de la Comunitat Valenciana, han vivido esta noche del martes uno de sus momentos más esperados con la lectura de premios de los monumentos falleros de 2026. Cerca de 3.200 falleros censados en la ciudad se han congregado en los Jardines del Mercado para conocer el veredicto del jurado en una noche marcada por la emoción, los aplausos y el ambiente festivo.

Público asistente a la entrega de premios. / Joan Gimeno

La gran novedad de este año ha sido la ampliación de la Sección Especial en las fallas grandes, que ha pasado a contar con cinco comisiones tras la incorporación de la falla La Bega. De este modo, la máxima categoría ha igualado en número de participantes a la sección especial de fallas infantiles.

El monumento de la falla Taüt se ha impuesto en la Sección Especial. / Joan Gimeno

Taüt revalida el triunfo en la sección especial

En la categoría reina de los monumentos grandes, la falla Taüt volvía a situarse en lo más alto de la clasificación. El monumento “Kromática”, obra del taller de David Sánchez Llongo, lograba el primer premio de la Sección Especial. La segunda posición era para la comisión del Raval de San Agustí, mientras que el tercer puesto recaía en la falla La Bega, que debutaba este año en la máxima categoría de Cullera.

Plaza de España gana en la sección primera

La sección primera de las fallas grandes volvía a demostrar su competitividad. El primer premio ha sido para la falla Plaza de España, seguida por la comisión de Rey en Jaume, que obtenía el segundo puesto. El tercer premio de la sección recaía en la falla del Port.

En la sección segunda, el jurado otorgaba el primer premio a la falla Plaça Alboraia, que además se llevaba el galardón al Ingenio y gracia. La segunda posición era para la falla Xúquer, mientras que la falla El Canet completaba el podio en tercer lugar.

La Bega conquista la especial infantil

En el apartado infantil, la falla La Bega lograba el primer premio de la sección especial, imponiéndose a las comisiones del Raval de San Agustí y Passeig-Mercat, que ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.

Falla infantil de la Bega. / Joan Gimeno

En la sección primera infantil, el primer premio era para la falla Rey Jaume. Por su parte, en la segunda sección infantil el triunfo correspondía a la falla El Canet.

Los representantes de la comisión infantil de la Bega recogen el primer premio. / Joan Gimeno

Ovaciones y ambiente de fiesta

Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizaron los representantes de la falla Faro-Mar, que recibieron una sonora ovación y los gritos de “campeones” por parte de las comisiones presentes al recoger su banderín acreditativo tanto en infantiles como en fallas grandes.

También fue muy aplaudida la representación de la falla Plaza Mongrell, en una velada marcada por el compañerismo entre las comisiones y el orgullo fallero.

Las Fallas de Cullera llegan a sus días grandes tras una semana en la que la climatología no ha acompañado demasiado. Sin embargo, el buen tiempo ha hecho acto de presencia en las jornadas centrales de la fiesta josefina, permitiendo disfrutar de lo que muchos ya califican como un auténtico y espléndido día de Fallas.