La Taüt y la Bega se imponen en la Sección Especial de Cullera
La Plaza de España se impone en la Primera Sección y Plaça Alboraia en la segunda
Las Fallas de Cullera, declaradas fiestas de interés turístico local de la Comunitat Valenciana, han vivido esta noche del martes uno de sus momentos más esperados con la lectura de premios de los monumentos falleros de 2026. Cerca de 3.200 falleros censados en la ciudad se han congregado en los Jardines del Mercado para conocer el veredicto del jurado en una noche marcada por la emoción, los aplausos y el ambiente festivo.
La gran novedad de este año ha sido la ampliación de la Sección Especial en las fallas grandes, que ha pasado a contar con cinco comisiones tras la incorporación de la falla La Bega. De este modo, la máxima categoría ha igualado en número de participantes a la sección especial de fallas infantiles.
Taüt revalida el triunfo en la sección especial
En la categoría reina de los monumentos grandes, la falla Taüt volvía a situarse en lo más alto de la clasificación. El monumento “Kromática”, obra del taller de David Sánchez Llongo, lograba el primer premio de la Sección Especial. La segunda posición era para la comisión del Raval de San Agustí, mientras que el tercer puesto recaía en la falla La Bega, que debutaba este año en la máxima categoría de Cullera.
Plaza de España gana en la sección primera
La sección primera de las fallas grandes volvía a demostrar su competitividad. El primer premio ha sido para la falla Plaza de España, seguida por la comisión de Rey en Jaume, que obtenía el segundo puesto. El tercer premio de la sección recaía en la falla del Port.
En la sección segunda, el jurado otorgaba el primer premio a la falla Plaça Alboraia, que además se llevaba el galardón al Ingenio y gracia. La segunda posición era para la falla Xúquer, mientras que la falla El Canet completaba el podio en tercer lugar.
La Bega conquista la especial infantil
En el apartado infantil, la falla La Bega lograba el primer premio de la sección especial, imponiéndose a las comisiones del Raval de San Agustí y Passeig-Mercat, que ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.
En la sección primera infantil, el primer premio era para la falla Rey Jaume. Por su parte, en la segunda sección infantil el triunfo correspondía a la falla El Canet.
Ovaciones y ambiente de fiesta
Uno de los momentos más emotivos de la noche lo protagonizaron los representantes de la falla Faro-Mar, que recibieron una sonora ovación y los gritos de “campeones” por parte de las comisiones presentes al recoger su banderín acreditativo tanto en infantiles como en fallas grandes.
También fue muy aplaudida la representación de la falla Plaza Mongrell, en una velada marcada por el compañerismo entre las comisiones y el orgullo fallero.
Las Fallas de Cullera llegan a sus días grandes tras una semana en la que la climatología no ha acompañado demasiado. Sin embargo, el buen tiempo ha hecho acto de presencia en las jornadas centrales de la fiesta josefina, permitiendo disfrutar de lo que muchos ya califican como un auténtico y espléndido día de Fallas.