Alzira estrena reglamento fallero: Estos son los principales cambios en la fiesta

Las Fallas de Alzira estrenaron el pasado 20 de marzo el nuevo reglamento salido del VIII Congrés Faller en el que, durante nueve meses, representantes de la mayoría de las comisiones de la ciudad debatieron para actualizar la normativa que regía la fiesta y eliminar lagunas e incongruencias detectadas en ese articulado. Pero, ¿qué ha cambiado en las Fallas con el nuevo reglamento? Algunas de las novedades introducidas en el congreso son ya visibles desde el día de la elección de las falleras mayores de la ciudad, otras no son perceptibles para el gran público y otras se podrían visualizar una vez finalicen las fiestas, toda vez que la actual presidenta, Paqui Vallés, finaliza su mandato y toca convocar elecciones.

Falleros y público concentrado en la avenida para presenciar la "mascletà" del martes. / C. Llorca Ibáñez

Una corte de honor con solo dos falleras

El nuevo reglamento revoluciona el sistema de elección de las falleras mayores de la ciudad no solo porque introduce un jurado con mayoría de profesionales independientes frente al sistema que regía en Alzira por el que eran los presidentes de las fallas los que votaban, sino porque contempla la posibilidad de que el cargo de fallera mayor se quede desierto si no hay candidatas que se presenten voluntariamente o el jurado considera que las aspirantes no están cualificadas para ejercer el cargo. También regula que todas las aspirantes optan al cargo de fallera mayor cuando antes se podían postular solo para formar parte de la corte de honor. Además, la nueva normativa elimina la obligación de que las falleras mayores cuenten con cortes de honor formadas por seis acompañantes cada una, lo que en muchas ocasiones había obligado a la Junta Local Fallera a buscar una vez cerrado el plazo para completar el cupo. La corte de honor de la fallera mayor de 2026, Lluch Comins, está formada por solo dos falleras, y cuatro acompañan a la reina infantil, Alba Furió.

Secciones con ocho fallas como máximo

El nuevo reglamento reduce de diez a ocho el número máximo de fallas en cada sección. Cada comisión puede solicitar su inclusión en la categoría que desee, salvo en el caso de la Sección Especial, para la que el nuevo articulado mantiene la exigencia de un presupuesto mínimo de 40.000 euros para las fallas grandes y de 15.000 para las infantiles. En el caso de que la demanda supere el número de plazas, la Junta Local Fallera recurrirá al censo de las comisiones para pasar a la categoría inmediatamente superior a aquellas con un número de falleros. En este caso, un lapsus al no solicitar en plazo la adscripción a una sección concreta, ha acabado con la falla Pere Esplugues, una de las más modestas de la ciudad, en la Primera Sección.

Elecciones con posibilidad de llamar a las urnas a todos los falleros

La actual presidenta de la Junta Local Fallera agota mandato este año, lo que obliga a convocar elecciones. El nuevo reglamento contempla por primera vez el sufragio universal de los falleros mayores de 18 años en el caso de que concurra más de un aspirante. Las elecciones se celebrarían en una jornada dominical completa. Si solo concurre un aspirante, se mantendrá el sistema que regía hasta ahora por el que son los presidentes de las comisiones los que trasladan el sentido del voto acordado en sus respectivas asambleas, a favor o en contra del candidato, que debe obtener la mayoría absoluta para ser proclamado presidente. El reglamento también contempla que si el candidato no logra el respaldo suficiente, una comisión gesora asuma el mando de la JLF durante un ejercicio completo.

Simplifica el sistema de votación de las fallas

Las Fallas de 2025 acabaron con polémica tras detectar algunas comisiones que se había cambiado el criterio de aplicación del sistema corrector en las puntuaciones de los monumentos por el que se eliminaban las más altas y más bajas del jurado, lo que había afectado a algunos premios. El nuevo reglamento simplifica el sistema de votación, ya no se establecen los diferentes conceptos que tienen que valorar los falleros que ejercen de jurado sino que tienen que numerar las fallas en base al orden por el que ellos concederían los premios. La falla que menos puntos obtenga es la que se lleva el primer premio.

Jurados foráneos para los “ninots indultats”

El nuevo reglamento reduce el tamaño máximo de los trabajos que aportan las comisiones para conformar la exposición del “ninot” en 50 centímetros y obliga a la JLF a dotarse de un cubíuculo para medir cada una de las obras para descalificar aquellas que excedan de las medidas. Por otra parte, establece que una vez seleccionados los mejores “ninots” de cada categoría por el jurado local, como hasta ahora, otro formado por cinco falleros que no estén domiciliados en Alzira ni censados en ninguna comisión de la ciudad decide qué dos trabajos se salvan del fuego.

Indumentaria sin criterio de género

El nuevo articulado supone un avance en el reconocimiento de la diversidad en las fiestas al suprimir la obligación de utilizar una indumentaria u otra por razones de género y permite el uso de cualquier tipo de indumentaria tradicional valenciana con la única condición de que se guarde el decoro y respeto. La normativa anterior distinguía entre la vestimenta del fallero y la fallera. El cambio abre incluso la puerta a la elección de un fallero mayor, siempre y cuando la comisión de interpretación del nuevo reglamento lo autoriza.

Banda obligatoria para las falleras mayores

La norma que regula las fiestas falleras desde el pasado 20 de marzo impone a las falleras mayores la obligación de lucir la banda acreditativa como un elemento de identificación del cargo frente a la tendencia que se había instaurado de sustituir la banda por la caramba. Las comisiones puedan decidir el uso de la banda o no en el caso de las falleras que ejercen como vocales.