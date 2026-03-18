La celebración de los premios ocasiona una disputa entre falleros de El Mercat y Plaça Major en Alzira
Miembros de las dos comisiones mediaron para calmar los ánimos
Teresa Juan-Mompó
El ambiente de fiesta de estos días es también escenario propicio para los roces. Con los nervios y las emociones a flor de piel, jóvenes de las comisiones El Mercat y Plaça Major protagonizaron ayer en el acto de recogida de los premios un desencuentro que obligó a mediar a los falleros más veteranos para calmar los ánimos. Según explican los presidentes de las dos fallas, la celebración de los premios no sentó bien a todos los presentes.
Los máximos representantes aceptan con deportividad los resultados y se alegran por el triunfo de Camí Nou. Jorge Albado, de El Mercat, habla de “rivales amigos” para referirse a sus compañeros de Sección Especial. No obstante, entre los falleros las cosas se viven con otra intensidad. Según Ramón Estevan, presidente de Plaça Major, los cánticos de felicitación de su falla dirigidos a Camí Nou “no sentaron bien” en El Mercat y se generó malestar, lo que originó una disputa entre los falleros. “La rivalidad se fue de las manos con el alcohol y ocasionó una discusión surgida entre ambos”, detalla Estevan. Por su parte, Albado habla de “ataque con bengalas, humo e insultos” por parte de miembros de la comisión Plaça Major, que obligaron a falleros más mayores a intervenir.
"Hay que pasarlo bien, que son cuatro días"
Afortunadamente, la cosa quedó en nada y los presidentes aseguran que los “ánimos están calmados”. Albado dice que tiene “una conversación pendiente” con Estevan, quien asegura que hay predisposición por “hacer fiesta con calma”. Ambos reconocen que se hace ‘pedagogía’ en los casales y se aconseja a los más jóvenes hacer oídos sordos a las provocaciones: “No hay que entrar en polémicas, lo que hay que hacer es disfrutar y pasarlo bien, que son cuatro días”, concluye el presidente de la falla El Mercat.
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