Dos concejales acuden vestidos de falleros al pleno de l'Alcúdia

El ambiente fallero ha imprengado esta mañana el pleno de l'Alcúdia. Demasiado, para algunos... El grupo popular, que se quejó el viernes por convocar comisión informativa y pleno en vísperas de San José, al contar con cuatro falleros entre sus siete regidores, decidió hoy acudir a la sesión plenaria como si de un acto festivo se tratara: en pasacalle, presidido por la fallera mayor y regidora, Oreto Martorell, y por el presidente fallero y también edil del PP, Jorge Corberá, con comitiva fallera, numerosos integrantes de la comisión Tirant lo Blanc, y con charanga hasta la puerta del ayuntamiento y petardos para ambientar la reunión municipal. Esto ha provocado la queja de la alcaldesa, Àngels Boix, que ha llamado la atención por el comportamiento jocoso de los asistentes, la presencia de falleros consumiendo alcohol y las molestias que ocasionaban la música y los petardos. Afortunadamente, el pleno ha durado poco y todos y todas han podido volver a la fiesta.