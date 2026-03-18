Devoción y tradición se unen en una ofrenda multitudinaria en Alzira

Más de 8.000 personas entre falleros de las 34 comisiones de Alzira, asociaciones locales que se suman al homenaje a la Mare de Déu del Lluch y entidades invitadas procedentes de localidades como Jumilla o Segorbe, entre otras, han desfilado este miércoles por la tarde por las calles de Alzira en la tradicional ofrenda de flores que marca un punto de inflexión en el calendario festivo de las Fallas. Los falleros pasan de las fuertes emociones de la entrega de premios a un acto cargado de emotividad, que reúne a familias enteras, con falleras de varias generaciones que quieren formar parte de un desfile solemne y brindar la ofrenda a la patrona de la ciudad y a San José. Cada una tiene sus razones, en unos casos por tradición; en otros, por devoción.

Una fallera de Camí Nou besa las flores antes de entregarlas en la ofrenda. / C. Llorca Ibáñez

La Junta Local Fallera ha desplazado este año el templete de la patrona a un lateral de la plaza de la Constitución en el que una quincena de Vestidores de la Virgen recogían los cerca de 5.000 ramos aportados por las falleras para confeccionar un manto con un motivo religioso, la imagen de un rosario, según explica Ismael Martínez, que ha diseñado esta estampa que lucirá a los pies de la patrona en los próximos días. La mayoría de los claveles aportados por las falleras eran blancos para crear un fondo sobre el que dibujar la imagen en rojo con apuntes de color rosa.

La ofrenda ha seguido este año el itinerario habitual desde la avenida Pare Castells en dirección a la parroquia de Santa Catalina, donde a última hora de la tarde estaba previsto que las falleras mayores de Alzira, Lluch Comins y Alba Furió, que han presenciado el desfile desde una tribuna ubicada en la calle Virgen de la Murta, accedieran al templo para realizar la ofrenda junto a sus cortes de honor y miembros de la Junta Local Fallera. Era una de las novedades de este año después de que en 2025 la ofrenda quedara deslucida por la lluvia.

Emotiva y multitudinaria ofrenda de flores en Alzira / C. Llorca Ibáñez

El resto de falleras y falleros de Alzira ha realizado la ofrenda en el exterior, en la plaza de la Constitución, donde la JLF ha reubicado tanto la imagen de la patrona como la de San José para favorecer la entrega de flores. El tramo final del itinerario también se han engalanado por primera vez para añadir un punto de solemnidad. La ofrenda también saca a la calle a miles de alzireños para presenciar un desfile que estaba previsto que se prolongara, como mucho, hasta las 21 horas.

Falleras de la Plaça Major, en los primeros momentos del desfile. / C. Llorca Ibáñez

Las fallas remontaban la calle Mayor Santa Catalina. La cara de emoción de muchas falleras aumentaba en la medida que se acercaban a la imagen de la patrona de Alzira y, en no pocos casos, daban un beso a las flores antes de entregarlas a los Vestidores de la Virgen, que se encargaban de distribuirlas.

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El censo fallero ha crecido en Alzira este año hasta las 8.600 personas repartidas por las 34 comisiones de la ciudad y, en la medida que aumentan los falleros, también los participantes en la ofrenda, a la que suman muchas personas vinculadas a las comisiones que sólo lucen el traje regional en este solemne desfile.