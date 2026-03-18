Las fallas de Les Moreretes y Sant Doménch se imponen en Castelló

La falla Les Moreretes en la categoría de monumentos grandes y la de Sant Doménech en la de infantiles se han alzado con la victoria este año en Castelló, según el fallo del jurado.

Falla infantil de Sant Doménech, primer premio infantil. / Levante-EMV

La votación ha estado especialmente igualada en los monumentos grandes, ya que la distancia entre la falla ganadora y la de Sant Doménech, que obtuvo el segundo premio, es de apenas tres puntos (205 por 202), mientras que El Mercat, que completa el podio, obtuvo 190 puntos. La falla de l’Almenà ha quedado cuarta, quinta País Valencià y sexto el monumento de Sant Rafael.

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En la categoría de falla infantiles, Sant Doménech se imponía con un amplio margen de 24 puntos a l’Almenà, mientras que El Mercat quedaba en tercera posición. La relación de premios se completa con el cuarto de Les Moreretes, el quinto recaía en País Valencià y el sexto en Sant Rafael.