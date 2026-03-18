Las fallas de Les Moreretes y Sant Doménch se imponen en Castelló
El primer premio en los monumentos grandes se ha decidido por solo tres puntos de diferencia
La falla Les Moreretes en la categoría de monumentos grandes y la de Sant Doménech en la de infantiles se han alzado con la victoria este año en Castelló, según el fallo del jurado.
La votación ha estado especialmente igualada en los monumentos grandes, ya que la distancia entre la falla ganadora y la de Sant Doménech, que obtuvo el segundo premio, es de apenas tres puntos (205 por 202), mientras que El Mercat, que completa el podio, obtuvo 190 puntos. La falla de l’Almenà ha quedado cuarta, quinta País Valencià y sexto el monumento de Sant Rafael.
En la categoría de falla infantiles, Sant Doménech se imponía con un amplio margen de 24 puntos a l’Almenà, mientras que El Mercat quedaba en tercera posición. La relación de premios se completa con el cuarto de Les Moreretes, el quinto recaía en País Valencià y el sexto en Sant Rafael.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pescadores de Cullera, València y Gandia se rebelan contra la extracción de arena en su principal caladero
- Decepción total en la comisión Camí Nou de Alzira al desplomarse la falla más alta de su historia
- Atropello mortal de un camión la travesía de la CV-50 en Montroi
- Polémica en Cullera por la falla de Plaça Mongrell: la comisión denuncia el incumplimiento del artista y este un impago
- La plantilla del servicio de recogida de basura convoca una huelga indefinida en Carcaixent
- Camí Nou pasa de la desolación tras caer la falla a la euforia por ganar en la Especial de Alzira 14 años después
- Más del 80 % de los municipios de la Ribera cuenta con alguna falla en activo
- Montserrat desclasifica el PAI que proyectaba 1.200 viviendas para evitar nuevas urbanizaciones