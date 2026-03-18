“Ganar catorce años después y tras una jornada tan difícil con el desplome del monumento es indescriptible”

Jorge Monte está viviendo unas fallas que no olvidará. En pocos días acaba su mandato y las experiencias que acumuló sólo ayer ya le marcan de por vida: desplome de la falla a mediodía y triunfo fallero en la Secció Especial de Alzira a media tarde. Son momentos difíciles de superar y que, al mismo tiempo, refuerzan el compromiso fallero con la fiesta.

Camí Nou experimentó ayer una jornada de sentimientos intensos y contrastados, ¿cómo lo ha vivido su presidente?

Estoy aún tratando de procesar las emociones. Tras la visita del jurado íbamos viendo que teníamos posibilidades de ganar, nos íbamos haciendo ilusiones y expectativas. Sabíamos de antemano que nuestra apuesta por el monumento era arriesgada, y el domingo sufrimos en la ‘plantà’ a causa del viento… Y a las 14.45 horas, cuando estábamos comiendo en el casal, nos avisan del desplome. Horrible. He de agradecer el apoyo inmediato de las comisiones de Alzira. Las más cercanas se acercaron enseguida a prestar ayuda; las que no pudieron, nos trasladaron sus muestras de afecto. Tengo aún unos setecientos mensajes por abrir en el móvil… Después del desplome decidimos rehacernos, como buenos falleros que somos, y fuimos al ayuntamiento a la entrega de premios. Fue impresionante el recibimiento de las fallas, con pasillo, aplausos y ovaciones. Estamos muy agradecidos. Y, catorce años después, volvemos a ganar el primer premio. Es indescriptible cómo nos sentimos.

¿Ha arriesgado demasiado Camí Nou con la falla?

Estar en Sección Especial en Alzira significa arriesgar. El nivel de monumentos que existe es muy alto y todos aspiramos a ganar, así que todos incurrimos en riesgo, por altura, por volumen, por presupuesto... El problema no ha sido la falla. La falla es perfecta. Estamos con el mejor taller, con el mejor artista, Josué Beitia, basta con mirar los premios que ha conseguido. Es un taller que cuida al milímetro la seguridad y que nos garantiza también solvencia económica. El problema no ha sido el monumento, ha sido el viento de los días anteriores, el ala del hada que se tuvo que reconstruir tras verse afectada por las rachas de aire del domingo... Esos retoques aumentan el estrés que acumula el armazón interior, y eso ha hecho que se desplome. Pero, fíjate, ¡ha caído de forma perfecta! En el centro, como cuando se quema. Y gracias a eso no hemos lamentado daños más importantes.

¿Cree que se debería de limitar de alguna manera la altura para evitar riesgos?

El tema de imponer limitaciones es muy complicado aquí en Alzira. Es algo que se debería evaluar con calma. Porque, como he explicado, las fallas que aspiramos a ganar sabemos que tenemos que arriesgar. Y cada una de las que estamos en Sección Especial tenemos unas particularidades por nuestro lugar de ‘plantà’ y por otras razones que hace difícil homogeneizar criterios… Tendríamos que pensarlo con tranquilidad aunque no soy partidario de imponer restricciones.

¿El desplome de la falla afectará a las decisiones de cara al próximo año?

La decisión ya está tomada: seguiremos con Josué Beitia. No obstante, yo he cumplido mi segundo año como presidente y acabo con estas fallas. En dos o tres semanas celebraremos elecciones y saldrá un nuevo presidente. A partir de entonces, anunciaremos la renovación del contrato con el taller de Beitia. Estamos muy satisfechos con su trabajo.