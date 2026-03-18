Mitja Capa gana en Benifaió el premio a la mejor falla y la crítica local
Arturo Mas se impone en la categoría infantil y conquista los dos “ninots indultats”
La Falla Mitja Capa de Benifaió, que este año celebra su 50 aniversario, ha ganado el premio a la mejor falla, además del premio a la mejor crítica local, según el fallo del jurado que la Junta Local Fallera reveló ayer. El banderín al mejor monumento infantil fue para la falla Arturo Mas, que además logró todos los primeros premios del “ninot indultat", tanto en la categoría de fallas grandes como en la de infantiles.
Otra comisión que logró alzarse con primeros premios fue la Falla La Verge al levantar todos los primeros premios en la cabalgata.
La Junta Local Fallera de Benifaió unió a todas las comisión en una misma imagen entregando a cada una de ellas el premio de “Ilusión Fallera” como recompensa a todo un año de esfuerzo y trabajo por impulsar las fallas en el municipio.
La relación de premios fue la siguiente:
Concurso de "llibrets"
Primer Premio: Falla Arturo Mas
Accésit: Falla Mitja Capa
Concurso a la promoción del uso del valenciano
Falla Mitja Capa
Presentación fallera
Primer premio: Arturo Mas
Accésit: Mitja Capa
Mejor disfraz en la cabalgata
Primer Premio: Falla La Verge
Accésit: Mitja Capa
Mejor coreografía en la cabalgata
Primer Premio: La Verge
Accésit: Arturo Mas
Ingenio y gracia en la cabalgata
Primer Premio: La Verge
Accésit: Mitja Capa
Ninot indultat infantil por votación popular
Primer premio: Arturo Mas
Accésit: Mitja Capa
Ninot indultat grande por votación popular
Primer premio: Arturo Mas
Accésit: Mitja Capa
Ninot indultat infantil elegido por el jurado profesional
Primer premio: Arturo Mas
Accésit: Mitja Capa
Ninot indultat de las fallas grandes elegido por el jurado profesional
Primer premio: Arturo Mas
Accésit: Sant Josep
Mejor crítica local en la falla
Primer premio: Mitja Capa
Accésit: Arturo Mas
Premios fallas infantiles
Primer premio: Arturo Mas
Accésit: Mitja Capa
Premios fallas grandes
Primer premio: Mitja Capa
Accésit: Arturo Mas
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