Mitja Capa gana en Benifaió el premio a la mejor falla y la crítica local

La Falla Mitja Capa de Benifaió, que este año celebra su 50 aniversario, ha ganado el premio a la mejor falla, además del premio a la mejor crítica local, según el fallo del jurado que la Junta Local Fallera reveló ayer. El banderín al mejor monumento infantil fue para la falla Arturo Mas, que además logró todos los primeros premios del “ninot indultat", tanto en la categoría de fallas grandes como en la de infantiles.

Uno de los premios recogidos por la falla Arturo Mas. / MIGUEL FROMERO

Otra comisión que logró alzarse con primeros premios fue la Falla La Verge al levantar todos los primeros premios en la cabalgata.

Representantes de la falla la Verge. / MIGUEL FROMERO

La Junta Local Fallera de Benifaió unió a todas las comisión en una misma imagen entregando a cada una de ellas el premio de “Ilusión Fallera” como recompensa a todo un año de esfuerzo y trabajo por impulsar las fallas en el municipio.

La relación de premios fue la siguiente:

Concurso de "llibrets"

Primer Premio: Falla Arturo Mas

Accésit: Falla Mitja Capa

Concurso a la promoción del uso del valenciano

Falla Mitja Capa

Presentación fallera

Primer premio: Arturo Mas

Accésit: Mitja Capa

Mejor disfraz en la cabalgata

Primer Premio: Falla La Verge

Accésit: Mitja Capa

Mejor coreografía en la cabalgata

Primer Premio: La Verge

Accésit: Arturo Mas

Ingenio y gracia en la cabalgata

Primer Premio: La Verge

Accésit: Mitja Capa

Ninot indultat infantil por votación popular

Primer premio: Arturo Mas

Accésit: Mitja Capa

Ninot indultat grande por votación popular

Primer premio: Arturo Mas

Accésit: Mitja Capa

Ninot indultat infantil elegido por el jurado profesional

Primer premio: Arturo Mas

Accésit: Mitja Capa

Ninot indultat de las fallas grandes elegido por el jurado profesional

Primer premio: Arturo Mas

Accésit: Sant Josep

Mejor crítica local en la falla

Primer premio: Mitja Capa

Accésit: Arturo Mas

Premios fallas infantiles

Primer premio: Arturo Mas

Accésit: Mitja Capa

Premios fallas grandes

Primer premio: Mitja Capa

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Accésit: Arturo Mas