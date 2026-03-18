Un petardo quema el remate y parte del cuerpo central de una falla de Corbera

Un petardo volador que en la noche de ayer cayó de forma accidental sobre la falla de la comisión Vila i Honor de Corbera ha quemado el remate del monumento y parte del cuerpo central. El percance se produjo cuando los falleros estaban acabando de cenar en el casal y, al percatarse de que la falla ardía, rápidamente recurrieron a una toma de agua próxima y a un par de extintores para evitar que se consumiera todo el monumento. Fueron los propios integrantes de la comisión los que consiguieron apagar las llamas.

“Todo fue muy rápido, posiblemente pasó todo en diez minutos desde que nos dieron el aviso hasta que todo quedó controlado y, a parte del disgusto inicial sobre todo por las falleras mayores, no tenemos que lamentar ningún daño personal, lo que queda lo arreglaremos un poco y nada, a continuar con las fiestas para pasarlo lo mejor posible”, ha explicado Guillermo Vidal, presidente de la comisión.

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El percance se produjo alrededor de las 23 horas. Vidal ha explicado que había gente tirado petardos, pero no especialmente cerca de la falla. “Un petardo volador salió desviado y cayó en la falla. No sabemos quien ha sido ni queremos saberlo, no nos preocupa, lo que nos preocupa es continuar con la fiesta”, ha incidido el presidente de la comisión.