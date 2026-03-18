Plaça Major cierra el paso por dentro de la falla por precaución tras el desplome de Camí Nou en Alzira

La falla Plaça Major ha decidido cerrar el paso habilitado por debajo de uno de los elementos centrales del monumento, un artístico puente de 10 metros, y que permitía atravesar la falla por su interior. Según explica el presidente, Ramón Estevan, la decisión se deriva de la recomendación realizada ayer desde el Gremio de Artistas Falleros al artesano responsable del monumento, Luis Palacio, y a raíz del desplome de la falla Camí Nou. “Nos han dicho que las fallas de altura puede que tengan la estructura dañada por los efectos del viento del domingo y por seguridad anoche decidimos cerrar el acceso, porque no nos queremos arriesgar ni un pelo”, detalla Estevan.

Acceso cerrado a través de la falla Plaça Major. / C. Llorca Ibáñez

Después de compartir cena en la carpa con el artista fallero, la directiva de la comisión decidió colocar vallas para impedir el paso a través de la falla. “La apertura de un sendero por dentro de la falla ha sido un éxito, desde la ‘Nit de la Plantà’ ha pasado muchísima gente y, aunque nos pesa porque es uno de los atractivos de nuestro monumento, por precaución hemos cerrado el acceso”, aclara.

La falla más grande de la capital de la Ribera Alta

La posibilidad de cruzar por debajo de este puente es una de las particularidades del monumento de Camí Nou de 2026. Pero lo más destacado es su apuesta por crecer: dos metros y medio más, para ser exactos, que el monumento del año pasado, hasta los 18,5 metros, lo que la ha convertido en la falla más grande de Alzira. Su base ocupa 23 metros, con la intención de llenar el espacio, uno de los retos que se plantean la comisión y el artista cuando plantean el proyecto: “La falla se nos pierde en la plaza y necesitamos que cuando entres por la calle Calderón de la Barca te impacte, te llene”, indicaba el presidente el pasado lunes. De acuerdo con este objetivo, el taller Palacio i Serra ha creado una falla “en forma de abanico”, para llenar el vasto espacio de la plaza Mayor. Además, entre las figuras destaca un artístico puente en la base del monumento con un amplio vano a través del cual vecinos y visitantes han podido atravesar la falla de un lado a otro hasta la noche de ayer, cuando se decidió cerrarlo atendiendo al consejo del Gremio de Artistas Falleros.