El público no falla a la "mascletà" de Crespo en Alzira

El programa pirotécnico es una cita obligada en Alzira para falleros, ciudadanos que no tienen ninguna vinculación con la fiesta y visitantes en general, que cada día se concentran en torno a las 14 horas en los alrededores de la plaza del Reino para presenciar la "mascletà". El público nunca falla, como se ha podido comprobar de nuevo este miércoles, con la tremenda aglomeración de gente en las diferentes avenidas que confluyen en este espacio público, en el que hoy ejercía como maestro de ceremonias un pirotécnico que conoce bien la plaza como es Crespo, una firma radicada en Alzira.

La marea humana se concentra principalmente en la avenida de los Santos Patronos y supera con creces los casalicios que albergan las imágenes de los Santos Patronos, aunque también registra una afluencia notable la avenida de la Hispanidad y la de Luis Suñer. Los balcones de las fincas que ofrecen vistas a la plaza también se llenan.

El espectáculo que ha ofrecido la firma alzireña ha dejado a muchos de los asistentes con ganas de más, especialmente tras la "mascletà" que disparó ayer la firma Pirotecnia Valenciana. Crespo tiene este jueves, festividad de San José, una nueva oportunidad y ya ha dejado dicho que prepara un espectáculo nunca visto en Alzira, por la tipología de la "mascletà", en la que podrá disparar entre 50 y 100 kilos de pólvora cuando el límite de las cinco primeras del ciclo de este año, patrocinado por el Ayuntamiento de Alzira, era de 50 kilos.

Noticias relacionadas

Antes de la cita de mañana, Crespo también será el encargado de disparar esta medianoche la "nit del foc".