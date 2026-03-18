Sueca recuerda al artista fallero Pasqual Carrasquer en el centenario de su nacimiento

Sueca ha vivido este martes una jornada cargada de emoción y recuerdo en honor del artista fallero Pasqual Carrasquer, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. La iniciativa partió de la falla Bernat Aliño, comisión que él mismo impulsó y fundó, y que quiso reconocer su legado con un acto solemne y profundamente simbólico. "Pasqualet" es conocido como el artista de las 500 fallas y trabajó en su taller hasta los 90 años de edad.

La comitiva, encabezada por el presidente de la falla y sus representantes infantiles, ha contado también con la presencia de las falleras mayores de Sueca, Zoe Beltrán e Isabel Fernández, junto a sus respectivas cortes de honor. No han faltado a la cita el alcalde de la localidad, el concejal de Fallas, representantes de la Junta Local Fallera, la Asociación de Amigos del Coet y el ahijado del homenajeado, Pasky Roda.

El recorrido se iniciaba en la calle Pasqual Carrasquer, donde los asistentes se congregaron para rendir tributo al artista. Allí, los representantes infantiles de la comisión, Leire y Gerard, dedicaban unos versos conmemorativos, a los que se han sumado las palabras de las máximas representantes falleras de Sueca. El acto lo cerraba el alcalde, Julián Sáez, quien ha destacado la importancia de Carrasquer en la historia fallera del municipio.

Posteriormente, la comitiva se ha trasladado hasta el monumento de la falla Bernat Aliño, donde se encuentra la placa que recuerda el lugar en el que el artista plantó sus primeras fallas desde 1945, antes de fundar la comisión.

En este punto se ha realizado una ofrenda con una corona de hojas de laurel en honor a quien es considerado una figura clave en la tradición fallera local.

El homenaje ha concluido con un espectáculo pirotécnico a cargo de la propia falla y de la Associació d'Amics del Coet, poniendo el broche final a una jornada que ha servido para reivindicar la memoria, la cultura y la identidad festiva de Sueca.