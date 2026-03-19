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Arranca en Alzira la "cremà" de las primeras ocho fallas grandes

El dispositivo de bomberos y voluntarios de Protección Civil distribuye los 34 monumentos en ocho itinerarios

Las tres últimas fallas está previsto que ardan a partir de la una de la madrugada

La falla Sants Patrons ha ardido esta noche en el primer turno en Alzira.

La falla Sants Patrons ha ardido esta noche en el primer turno en Alzira. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

La "cremà" de las fallas grandes de Alzira ha arrancado incluso antes de la hora prevista. Alguna de las ocho rutas establecidas por los bomberos del parque comarcal para atender la "cremà" ha comenzado incluso antes de la señalada de inicio en un principio: las 22 horas. Es por ejemplo el caso de la falla Pintor Andreu, de la ruta número 4. En ese primer turno también han ardido los monumentos de Sants Patrons, el abre la ruta que cubre la Sección Especial, de Les Basses, Avinguda Josep Pau, Sant Judes, Caputxins, Plaça del Forn y l’Alquerieta.

Los bomberos han distribuido las 34 fallas grandes que arderán en Alzira en la “nit de la cremà” en ocho rutas que atienden un dispositivo que cuenta con bomberos profesionales del parque de Alzira, con el apoyo de otros desplazados de Alicante y Almansa, así como de voluntarios de Protección Civil, que asumen las fallas de menor riesgo.

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Esta previsto si no hay contratiempos que las últimas falas arden a partir de la 1 de la madrugada. En ese último turno se encuentran Tulell Avinguda, Pare Castells y Camí Nou, ganadora en la Sección Especial. El resto de rutas prevén quemar los últimos monumentos a lsa 0,15 horas.

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