Arranca en Cullera con las fallas infantiles una "cremà" que se prolongará más allá de las dos de la madrugada
Bomberos, ayuntamiento, Junta Local Fallera y Protección Civil coordinan un operativo que culminará con la quema de la falla ganadora
La ciudad de Cullera vive ya las horas decisivas de las Fallas 2026 con un amplio y coordinado dispositivo de seguridad que garantiza el correcto desarrollo de la “cremà”. La planificación, diseñada de manera conjunta entre el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el Ayuntamiento de Cullera, la Junta Local Fallera y Protección Civil, marca los tiempos y prioridades de una noche clave para el calendario festivo.
Según el horario oficial establecido, la “cremà” de los monumentos grandes arrancará a las 23:00 horas con la quema de las fallas Rei en Jaume, Plaça Espanya y Xúquer. Posteriormente, a las 23:45 horas será el turno de las comisiones del Port y País.
El operativo continuará de manera escalonada durante la madrugada. A las 00:30 horas se procederá a la cremà de Sant Antoni y Passeig, mientras que a las 00:45 horas arderá la falla Bega. Ya a la 01:30 horas está prevista la “cremà” del Raval, y será finalmente a las 02:15 horas cuando se queme la falla Taüt, correspondiente al primer premio, considerada la de mayor envergadura y que concentra un mayor despliegue de medios.
El dispositivo garantiza cobertura en todos los puntos del municipio, mientras que Protección Civil refuerza la seguridad ciudadana y la asistencia preventiva. Por su parte, el ayuntamiento coordina los servicios municipales y la logística, en estrecha colaboración con la Junta Local Fallera, que actúa como nexo con las comisiones.
En paralelo, el plan también contempla la actuación del servicio sanitario (S.A.V.) y la supervisión de enclaves clave como Racó, Bulevar, Faro Mar, Canet, Alboraya o Mongrell, con presencia operativa desde las 23:00 hasta la medianoche.
La jornada ha comenzado con total normalidad. Las fallas infantiles han iniciado su “cremà” a partir de las 20:00 horas sin registrar incidencias, en un ambiente festivo y familiar que ha marcado el inicio de una noche intensa.
Desde los distintos organismos implicados se ha destacado la importancia de la coordinación y la prevención para asegurar que la “cremà” transcurra con normalidad, consolidando un modelo de colaboración que permite disfrutar de la fiesta con las máximas garantías de seguridad.
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