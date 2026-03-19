Beitia: “Hemos hecho bien las cosas, sin viento la falla Camí Nou no hubiera caído”

Del disgusto por el desplome del monumento de Camí Nou a las lágrimas de felicidad por lograr el primer premio de la Fallas de Alzira. Así resume el artista fallero Josué Beitia la jornada del martes en Alzira. La caída de la falla de Camí Nou no entraba en sus planes: “Hemos hecho bien las cosas. Sin viento no hubiera pasado nada”, asegura. El artista de Massanassa se desplazó el martes por la tarde a Alzira nada más conocer que el remate central del monumento se había desprendido y, en su caída, había causado desperfectos importantes en la falla. Se trasladó con su carpintero, Alberto Rivera, con más de 40 años de oficio, y entraron dentro del monumento para tratar de comprender qué había pasado. “Se ha partido por la parte más fuerte de todas”, dice. “Pensábamos que se habría partido por las cajas, los ensambles entre las estructuras de cada figura superior, que es lo más débil, porque están encoladas y no llevan tornillos”, explica.

Recuerda que el domingo, las fuertes rachas de viento, de más de 60 km/h, dañaron el remate superior, una figura de un hada con alas de mariposa: “La bajamos al suelo y la arreglamos, pero es que allá arriba el viento se nota más”. La falla de Camí Nou representaba “un gran riesgo, al ser la más alta de Alzira, con figuras áreas importantes, muy al aire y muy expuestas, las alas del hada se elevaban hasta los 19 metros de altura”, indica.

"Es la primera vez que nos pasa"

Dentro de la falla, la sorpresa fue encontrar la torre “rajada como si la hubieran cortado con una radial”. La torre es una traviesa con tablón de 20 centímetros que soporta la estructura y las figuras superiores, un elemento que está reforzado con tornillería y que representa la parte “más segura” de la falla. “Puede ser que la madera tuviera alguna tara interior, no visible por fuera”, concluyeron artista y carpintero después de examinar el armazón interior de la falla. Aunque no acaban de dar crédito a lo que ha pasado: “Es la primera vez que nos pasa. Nunca en toda nuestra trayectoria hemos tenido un desplome”. Del accidente también aprenden, asegura Beitia, que el martes dedicó tiempo a examinar cuidadosamente, junto al carpintero de su taller, el monumento para tratar de comprender qué había pasado e intentar que no vuelva a pasar: “Repasamos todos los elementos y nos aseguramos de que no había peligro de otros desprendimientos. Puede que las alas, que llevan hierro y madera, tras el estrés del viento, hayan cedido… Si no llega a hacer el aire que hizo, no hubiera pasado nada", reitera. Posteriormente, los bomberos entraron al monumento y aseguraron la estructura, retirando aquellos elementos que podían suponer un riesgo, despejando el perímetro y amontonando las piezas caídas para dejar el paso libre alrededor de la falla bajo la supervisión de la Policía Local y de los falleros de Camí Nou.

Tercera ‘plantà’ en Alzira, y seguirá en 2027

Beitia es el tercer año que planta en Alzira. Asegura que la gran dificultad de la falla de Camí Nou no radica en la base, limitada al espacio libre en la encrucijada que forman las calles Pérez Galdós, Francesc Arbona y Lepanto, sino la altura: “El riesgo no es la base, son las cajas de altura, las figuras que están en el aire y la altura del monumento”. No obstante, el riesgo es inherente a las fallas “y más en Sección Especial”, reconoce. El artista de Massanassa se siente orgulloso de que la comisión alzireña haya decidido renovar con él para 2027 y reconoce sentirse emocionado por haber conseguido el primer premio en el certamen de Alzira, uno más de los que atesora en este 2026, pues también ha logrado triunfos en Dénia y en Gandia, y el segundo premio en València con l'Antiga de Campanar.