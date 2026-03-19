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La "cremà" infantil inicia en Alzira la cuenta atrás de las fallas de 2026

La falla infantil de Pintor Andreu, primer premio de la Primera Sección, ya en llamas.

La falla infantil de Pintor Andreu, primer premio de la Primera Sección, ya en llamas. / Levante-EMV

Pascual Fandos

Alzira

La “cremà” de los monumentos infantiles ha iniciado la cuenta atrás para bajar el telón de las Fallas de 2026 en Alzira. La capital de la Ribera Alta cuenta con 34 comisiones que han plantado 32 fallas infantiles. Al tratarse de fallas sin riesgo, cada comisión asume las tareas de prevención básicas. La “cremà” arranca una vez concluye el desfile del pasodoble, un acto organizado por la Junta Local Fallera en el que participan todas las fallas por orden de antigüedad. La “cremà” oficial de la falla ganadora del primer premio de la Sección Especial, El Mercat, está fijada para las 21 horas con la presencia de las fallera mayor infantil de la ciudad, Alba Furió, y la Junta Local Fallera juntos representantes de la comisión ganadora.

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