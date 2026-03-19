La crítica fallera de Alzira dispara a las fallas

Las alusiones a la presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira, Paqui Vallés, y al famoso audio que mandó el año pasado en unas fiestas pasadas por agua en las que apuntaba como solución/reproche cubrir con una carpa toda la ciudad para evitar los problemas generados por la lluvia, compiten de tú a tú con las críticas a la coalición de gobierno (Compromís, PSOE y UCIN) y a la oposición, las obras inacabadas o que no llegan y las goteras en el Palau d’Esports, con la solución de canalizar estas filtraciones con unas lonas hacia unos capazos para evitar que caigan sobre la pista, en los versos de las fallas que repasan la actualidad política y social de la ciudad.

La falla Camí Nou reproduce la carpa a la que aludió Paqui Vallés en el polémico audio de las fallas de 2025. / C. Llorca Ibáñez

Las fallas de 2025 dejaron huella y, con invectivas amables en unos casos y enormemente ácidas en otros, son muchas las comisiones que abordan la gestión de la JLF. La falla Camí Nou, ganadora del premio a la crítica local en la Sección Especial, reproduce casi íntegramente en bocadillos de texto el contenido de aquel mensaje bajo una carpa con los principales monumentos de la ciudad, aunque no es la única que hace referencia a la supuesta carpa y a la celebración de la ofrenda bajo la lluvia, pese a trasladarla al día de San José. “No existix carpa tan gran que tape Alzira sencera, tampoc totes les vergonyes de Junta Local Fallera”, reza un verso de la falla Sants Patrons, mejor crítica local en la Primera Sección.

Versos alusivos a la portavoz del PSOE en Alzira, Gemma Alós, en la falla de Sants Patrons. / C. Llorca Ibáñez

La Malva, ganadora del premio a la mejor crítica local de Alzira, también repasa las polémicas recientes en que se ha visto inmersa la JLF, como la confección de los trajes de las falleras mayores y sus cortes de honor, con versos como “Paqui Vallés, tot el que toca li ix al revés”. Mientras que la falla Tulell reproduce un cementerio con todos los cambios que Vallés introdujo en la directiva de la JLF tras su primer año.

Referencia al concejal Enrique Montalvá en la falla Sants Patrons. / C. Llorca Ibáñez

La política local, los partidos y concejales, son otros de los destinatarios de las escenas de las fallas. La explicación de La Malva reparte estopa a gobierno y oposición, del carácter bronco del concejal de Vox, Ricardo Belda, a la indefinición del único edil de Ciudadanos, Miguel Vidal, en busca de una nueva ubicación y a sus fugaces apariciones en actos públicos.

La crítica pone especial énfasis en todas las polémicas en materia patrimonial de los últimos meses, de la actuación en la muralla árabe que el ayuntamiento tiene que revertir por orden de Culutra, a la paralización del proyecto para crear en la Casa Real un centro cultural dedicado a Jaume I pasando por la demora en las obras de rehabilitación de la Torre dels Coloms de la Murta, “la gran olvidada”. Las goteras en el Palau también tienen su apartado.

Alusión al concejal de Compromís, Israel Pérez. / C. Llorca Ibáñez

También la falla Sants Patrons repasa la actualidad municipal, casi concejal por concejal, en una falla que lleva por lema “Toquem fons… marí” y en la que describe al concejal de Urbanismo y Hacienda, Andrés Gomis, como un náufrago, el giro radical de Enrique Montalvá para acabar convertido en el pilar del gobierno de la izquierda, o la habitual presencia en las procesiones del concejal de Compromís Israel Pérez. Las tensiones por ganar protagonismo en el gobierno tripartito, y también en la oposición, también forman parte de la explicación de las fallas.

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La paralización de las obras de construcción del instituto Rei en Jaume también se aborda en diferentes fallas y la demora en la construcción del nuevo puente sobre el barranco de la Casella, para evitar el cuello de botella que representa el actual Pont de Xàtiva, también es objeto de crítica por varias comisiones.