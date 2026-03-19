Cullera confirma el lleno en Fallas y encara una Semana Santa de récord

Cullera cierra la semana grande de las Fallas con la confirmación de unas cifras de ocupación turística que no solo han cumplido las previsiones iniciales, sino que las han superado con claridad. La localidad ha registrado una ocupación que ha rozado el lleno técnico durante los días centrales de las fiestas josefinas, alcanzando e incluso superando el umbral del 90% que se manejaba como referencia en los días previos.

El balance definitivo consolida la tendencia al alza que ya se intuía a partir de las reservas hoteleras, que finalmente se han traducido en una alta presencia de visitantes tanto en alojamientos reglados como en segundas residencias. El sector confirma que "la combinación de una meteorología estable y una oferta festiva atractiva ha sido determinante para disparar la afluencia de público" afirman desde la hostelería local.

Como ya se había observado durante la semana, el comportamiento del turismo ha mostrado un cambio significativo respecto a otros periodos de alta ocupación. En lugar de concentrarse exclusivamente en el litoral, los visitantes han apostado por un modelo más urbano, llenando las calles del centro histórico para disfrutar de los monumentos falleros, las "mascletaes" y la oferta gastronómica. José Álvarez y su mujero Carmen Ruiz, vecinos de Algemesí, señalan que "para nosotros Cullera es una cita durante las fallas ya que tenemos aquí un apartamento y nos gusta disfrutar especialmente en el día del padre junto al mar. Además, aprovechamos por ver las fallas principalmente las de las Sección Especial que son fallas dignas de ser plantadas en València".

El paseo Doctor Alemany se ha consolidado como uno de los grandes epicentros de la actividad, con llenos continuos en terrazas y locales de restauración. Esta imagen de alta densidad de público, más propia de los meses estivales, se ha repetido en distintos puntos de la ciudad, evidenciando el tirón creciente de Cullera durante las Fallas. Para José Rico, vecino de Cullera "es una situación que se repite año tras año y cada vez es más complicado poder encontrar una mesa para sentarte a tomar algo. La afluencia del público durante las fallas es masiva".

Además, desde el ámbito turístico se destaca el peso cada vez mayor del visitante nacional procedente de fuera de la Comunitat Valenciana, que ha elegido la localidad como destino para culminar sus vacaciones falleras. Este perfil ha contribuido de forma decisiva a elevar la ocupación y el gasto medio, reforzando el impacto económico de las fiestas. Además según avanzan desde el sector hotelero este visitante de fuera de la Comunitat Valenciana no solamente ha venido para las Fallas sino que además prolonga su estancia tanto el viernes, sábado y el domingo.

Previsiones muy optimistas de cara a la Semana Santa

Con las Fallas ya finalizadas, todas las miradas se dirigen ahora hacia la próxima campaña de Semana Santa, para la que las previsiones son incluso más ambiciosas. El sector hostelero y hotelero coincide en señalar que el ritmo actual de reservas apunta a un escenario de récord histórico, con niveles de ocupación que podrían situarse nuevamente en cifras cercanas al lleno absoluto.

Las primeras estimaciones indican que la inercia positiva generada durante las Fallas, sumada a la consolidación de Cullera como destino turístico diversificado, podría traducirse en una de las mejores Semanas Santas de los últimos años. La demanda anticipada y el interés creciente por el destino hacen prever un nuevo impulso para la economía local.

En este contexto, Cullera reafirma su posición como uno de los enclaves turísticos más dinámicos del litoral valenciano, capaz de atraer visitantes más allá de la temporada de verano. La ciudad no solo ha superado con éxito el reto de las Fallas, sino que se prepara ahora para encadenar otro periodo de alta actividad que podría marcar un antes y un después en sus registros turísticos.

Así, la localidad encadena dos grandes citas del calendario con unas perspectivas inmejorables, consolidando un modelo que combina tradición, clima y oferta cultural como motores de crecimiento y proyección.