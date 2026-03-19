"Lo que más me ha dolido es la poca empatía de la gente, ha sido muy difícil aguantar esa presión"

Paqui Vallés agota hoy el segundo año de su mandato como presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira y no optará a la reelección. Asume errores, especialmente en un primer año que califica de "muy duro" y se arrepiente del audio que envió en las Fallas de 2025 a representantes de las comisiones, en una réplica a las críticas que recibía por los cambios introducidos en los actos por las lluvias, que ha acabado reflejado en muchas fallas este año. "Me arrepentiré toda la vida", reconoce. Con todo, afirma que lo que más le ha dolido es "la poca empatía de la gente" y, en particular, de aquellas personas que saben lo que se trabaja en la Junta Local Fallera.

- Agota con este ejercicio su primer mandato y ya ha anunciado que no optará a la reelección. ¿Cuáles son los motivos de su decisión?

- Sobre todo, desconectar. Pienso que cuando se ostenta un cargo así, cualquiera está muy cansado después de dos años y el primer año fue duro, muy duro, y hay que desconectar y volver a coger fuerzas y continuar trabajando desde otro punto de vista.

- Las críticas que estos días exhiben muchas fallas se centran en su gestión del año pasado. ¿Le molesta?

- Las críticas siempre son buenas cuando se realizan con respeto y para mejorar. Las que no me gustan son las ofensivas o cuando se falta el respeto, que ha habido alguna que otra.

- ¿Qué es lo que más le ha dolido de estos dos años?

- Sobre todo la poca empatía de la gente, contra las inclemencias del tiempo (del año pasado) no se puede ir, ha habido años que ha llovido y bueno..., pero me ha dolido la poca empatía que ha habido en muchos actos cuando se ha intentado hacer lo mejor posible… ha sido muy difícil aguantar esa presión. Nadie sabe lo que es ponerse aquí y trabajar durante todo un año para que todo salga perfecto y por una lluvia que nosotros también sufrimos, porque nosotros también lloramos, no tuvimos las Fallas que queríamos..., pero al final tienes que tener actitud y salir. El tiempo manda pero hubo gente que fue poco empática.

- Ha hablado de falta de respeto…

- Sí, hubo algunas y continúan habiéndolas, pero eso lo lleva el cargo, lo que más me ha dolido son las de personas que me conocen. La persona que no me conoce o no entiende las fallas, pues bueno, pero de las personas que nos conocemos, sabemos cómo son y lo que hemos trabajado, hacen daño.

- Esas faltas de respeto en qué se concretan. ¿Insultos, agresiones,…?

- Hubo, pero todo se olvida, me quedo con lo bueno, porque el cargo también comporta cosas muy buenas, gente muy buena que te apoya al 100 % porque sabe lo que se trabaja y te da la mano para decirte ‘sigue, has hecho lo que tocaba. En dos minutos has cambiado un acto que moviliza a 8.000 falleros, es imposible, pero has tomado la decisión correcta’. Me quedo con eso, con esa gente.

- ¿Se arrepiente de algo en particular?

- Sí, me arrepiento de un Whatsapp y me arrepentiré toda la vida, pero bueno, de los errores se aprende y yo he aprendido de ese error y lo asumo. He tenido muchos errores, perfecta no soy, pero todo lo que he hecho lo he hecho con el corazón menos ese Whatsapp, que no salió de mi corazón ni del corazón de las Fallas que yo tengo.

- Vd. ha sido la primera mujer en asumir la presidencia de la JLF en los 80 años de historia de la entidad. ¿Considera que lo ha tenido más difícil que si hubiera sido un hombre?

- Un poco sí. La gente no se da cuenta de que la JLF no viene a lucirse, viene a trabajar, las que queremos que se luzcan son las falleras mayores y sus cortes de honor. Nosotros venimos a trabajar y hay gente que no ve bien que no suba yo con ella o vaya detrás de ella, pero no pasa nada. Yo estoy detrás y las que representan directamente las Fallas es la fallera mayor de Alzira y la fallera mayor infantil.

- ¿Hay machismo en las Fallas?

- Sí, pero no sólo en las Fallas, en cualquier sitio, el machismo aún está ahí en todos los actos y en todas las asociaciones, es muy difícil cambiarlo.

- ¿Su trayectoria puede servir de inspiración a otras mujeres?

- Por supuesto y espero que sea así, que yo haya abierto esa puertecita para que muchas den el paso, porque las mujeres valemos lo mismo que los hombres, hay cosas que no, pero para mandar, solemos mandar mucho más que los hombres (sonríe).

- ¿Cómo están las relaciones con el ayuntamiento? La concejal de Fiestas se mostró molesta por el hecho de que haya tenido que asumir íntegramente el ciclo de “mascletaes”.

- Ayer le dí la enhorabuena a la concejal de Fiestas igual que al alcalde, el ayuntamiento nos ha hecho un gran favor al buscarnos un local para la JLF y todas las asociaciones y otras juntas locales que vienen. Yo no tengo nada en contra del ayuntamiento ni ellos en contra mía. Al final, yo siempre busco lo mejor para las fallas y ellos intentarán cuidar el ayuntamiento y a la ciudadanía y le tengo dar la enhorabuena a la concejal de Fiestas por las señoras ‘mascletaes’ que nos está ofreciendo y ojalá, el año que viene, continúe llevándolo ella, apoyada por JLF porque la junta local está ahí, pero que haga lo mismo o más que lo que ha hecho este año.

- Y este año, ¿por qué no ha colaborado la JLF?

- Un poco de todo ha habido, un malentendido, un poco de ... pero al final sí hemos colaborado, nos han pedido que ayudáramos y, por su puesto, la JLF siempre estará ayudando en cosas que sean para el bien de las Fallas y las ‘mascletaes’ este año han sido especiales.

- ¿Y con la ex fallera mayor Zaira Cano que anunció una denuncia por la vía penal?

- Muy bien, el otro día, en la cabalgata, vino y sin ningún problema. Son rencillas que se crean por las presiones, pero si ningún problema.

- ¿Y sabe cómo está ese procedimiento judicial?

- De momento, nosotros, no sabemos nada.

- Este año la meteorología ha acompañado. ¿Está disfrutando más las Fallas que el año pasado?

- Mucho más, el sol da vida y las Fallas son vida en la calle y si tenemos sol, lo disfrutamos mucho. Igual hoy sufrimos un poco (por la mañana llovía), pero esta tarde saldrán todas las comisiones seguro y acabaremos por todo lo alto.