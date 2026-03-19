Estos son los horarios de la "nit de la cremà" en Alzira y Carcaixent

Las Fallas de 2026 llegan hoy a su fin y, con la “cremà” de los monumentos, los bomberos del consorcio provincial entran en acción para ofrecer un servicio extraordinario en el que también se movilizan voluntarios de Protección Civil, cubas municipales y bomberos de otras demarcaciones donde no se celebran las fiestas falleras, que ofrecen una apoyo fundamental para que la noche discurra con normalidad y la “cremà” no se prolongue hasta altas horas de la madrugada.

En el caso de Alzira, el municipio de la Ribera con un mayor número de fallas al contar con 34 comisiones, los bomberos y todo el personal movilizado se distribuye a través de ocho rutas que iniciarán la “cremà” de los monumentos grandes a las 22 horas con la previsión de que las últimas fallas puedan empezar a arder en torno a la una de la madrugada.

Con todo, la noche de San José arrancará en Alzira con la “cremà” de los monumentos infantiles en torno a las 21 horas. Es la hora oficial para que se prenda fuego a la falla de El Mercat, primer premio de la Sección Especial, a la que asistirá la fallera mayor infantil de Alzira, Alba Furió, junto a su corte de honor y la Junta Local Fallera. En torno a esa misma hora suelen arder el resto de fallas infantiles.

El servicio de prevención de los bomberos arrancará una hora después. Tras una evaluación del riesgo de las fallas plantadas este año en las diferentes demarcaciones, los responsables del parque de Alzira han distribuido los vehículos disponibles para atender las diferentes rutas.

Los profesionales atienden las rutas que presentan un mayor riesgo y, por tanto, las que suelen comportar mayores complicaciones. La ruta de la Sección Especial arrancará a las 22 horas con la “cremà” de la falla Sants Patrons, la más grande de la Primera Sección, a la que seguirá si no surgen problemas la de la Plaça Major (23 h), El Mercat está previsto que arda a partir de la medianoche mientras que hacia la una de la madrugada se quemaría la última falla de esta ruta, Camí Nou, ganadora del primer premio de la Sección Especial. No obstante, la caída del remate central del monumento ha simplificado una “cremà” que se presumía de alto riesgo por las dimensiones de la falla. La fallera mayor de Alzira, Lluch Comins, y la Junta Local Fallera asisitirán a la "cremà" de Camí Nou.

También asumirán los bomberos la denominada ruta 2, que engloba las fallas de Avinguda Josep Pau (22 h), Albuixarres-Camí Fondo (22,45 h), Plaça la Malva (23,30 h) y Sant Joan (00,15 h): la ruta 4, que arrancará en Pintor Andreu (22 h), seguirá por Doctor Ferran (22,45 h), Pere Esplugues (23,30) y Colmenar-Murta-Reis Catòlics (0,15 h); la ruta 6, formada por Plaça del Forn (22 h), la Gallera-Hort dels Frares (22,45), Avinguda del Parc (23,30 h) y Plaça d’Alacant (0,15 h), así como la ruta 7, que agrupa a las fallas de l’Alquerieta (22 h), l’Alquenència (22,45 h), Ana Sanchis (23,30) y Sant Andreu (0,15 h), este caso con un vehículo de Alicante.

Una cuba municipal atenderá la ruta 1, que comenzará con la “cremà” de la falla de les Basses (22 h) y seguirá por Ausiàs March (22,45 h), Sagrada Família (23,30), Hernán Cortés (0,15 h) y Tulell Avinguda (1 h).

Los voluntarios de Protección Civil atenderán con una motobomba la ruta 3, que recorrerá las fallas Sant Judes (22 h), Luis Suñer (22,45 h), Sant Roc (23,30 h), Pere Morell (0,15 h) y Pare Castells (1 h), y la ruta 5, en la que controlarán las fallas de Caputxins (22 h), Plaça Germanies (22.45 h), Camilo Dolz (23,30 h) y Les Cantereries (0,15 h).

Los horarios en Carcaixent

En Carcaixent, la "cremà" de las fallas grandes arrancará a las 22,30 horas y se han establecido tres rutas.

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En la denominada Línea 1, la primera falla en arder será la Plaça de la Constitució (22,30 h), a la que seguirá Jardi de l'Alegria (23 h), Plaça Major (23,30) y Creu Julià Ribera (00,00 h). La Línea 2 comenzará en Jaume I (22,30 h), seguirá por Pes de la Fulla (23,00 h), Plaça Les Dies (23,30 h) y Avinguda Germanies (00,00 h). Finalmente, la Línea 3 arancará en La Muntanyeta (22,30 h), seguirá por Avinguda Joan XXIII (23 h), Bressol de la Taronja (23,30 h) para acabar en Mestre Giner (00,00 h). Finalizadas todas las rutas, a la 1 de la madrugada está previsto que arda la falla de Cánovas del Castillo, ganadora del primer premio.