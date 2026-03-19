La declaración de emergencia sanitaria no logra erradicar la basura de las calles de Carcaixent tras una semana de huelga

La huelga del servicio de recogida de la basura en Carcaixent cumple una semana, sin que la declaración de emergencia sanitaria, que ha permitido al ayuntamiento contratar de forma urgente a otra empresa para retirar los residuos acumulados en la calle, haya podido normalizar la situación en plenas fiestas falleras, hasta el punto que la alcaldesa de la ciudad, Carolina Almiñana, ha anunciado que este viernes se valorará reiterar a Salud Pública la petición de prolongar la emergencia sanitaria o buscar alternativas para gestionar un problema de salubridad.

Operarios de la empresa contratada por el ayuntamiento, este jueves, retiran basura acumulada en la calle. / C. Llorca Ibáñez

Almiñana ha detallado que las negociaciones mantenidas por los representantes de los trabajadores con la empresa concesionaria del servicio y la Mancomunitat de la Ribera Alta, que gestiona el contrato, no han permitido llegar a un acuerdo por lo que la huelga se mantiene y, paralelamente, la alcaldesa denuncia que “los servicios mínimos establecidos no se cumplen”, por lo que cualquier zona que se limpia “al día siguiente vuelve a estar igual”. Almiñana ha explicado que la declaración de la emergencia sanitaria permite retirar la basura acumulada desde el inicio de la huelga, pero el problema de acumulación de residuos en las calles persiste, de ahí que este viernes tenga previsto analizar la situación para buscar soluciones.

Pascual Fandos

La plantilla de la empresa concesionaria del servicio de recogida de la basura, PreZero, adjudicataria del contrato de la Mancomunitat, inició en la medianoche del pasado viernes una huelga indefinida para protestar por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo y por unos salarios que consideran discriminatorios con otros trabajadores del sector. Ese mismo viernes ya quedaron contenedores de basura sin recoger y la situación se fue agravando con el paso de los días, con la avería de algunos vehículos que se utilizaban en el servicio, hasta que el ayuntamiento solicitó el lunes una inspección sanitaria para poder declarar una situación de emergencia, una petición que Salud Pública avaló lo que ha permitido al consistorio, de forma excepcional, contratar por vía de urgencia a una empresa externa para retirar la basura acumulada en las calles. Estos trabajos comenzaron el mismo martes por la mañana y todavía este jueves los operarios de la empresa seguían retirando basura por los diferentes barrios de Carcaixent.

No obstante, en una época de gran actividad en las calles por la celebración de las Fallas, en las que se generan numerosos residuos tanto en los casales como en establecimientos de hostelería, el problema de acumulación de residuos persiste.

Denuncia sindical ante la Inspección de Trabajo

Mientras el ayuntamiento denuncia los problemas de salubridad que genera esta situación, el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social la contratación de esta empresa externa y ha anunciado que también demandará a la Mancomunitat al considerar que supone una vulneración del derecho a la huelga “tras fijar unos servicios mínimos abusivos”.